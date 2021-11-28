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Fenerbahçe, 4 eksikle İzmir'e geldi

Spor Toto Süper Lig´de yarın Gürsel Aksel Stadı´nda Göztepe´nin konuğu olacak Fenerbahçe, İzmir´e geldi. Saat 19.00´da Adnan Menderes Havalimanı´na inen sarı-lacivertli kafileyi taraftarlar coşkuyla karşıladı

28.11.2021 - 20:22 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe, 4 eksikle İzmir'e geldi
DHA

Fenerbahçe´de sakatlıkları bulunan Valencia ve kaleci Altay´ın yanı sıra cezalı oyuncular Mert Hakan ile Tisserand İzmir´e getirilmedi. Fenerbahçeli taraftarlar teknik direktör Vitor Pereira ve kaptan Mesut Özil´e çiçek verdi. Taraftarların çağrısı üzerine Sosa, coşkulu kalabalığın arasına girip formaları imzaladı.

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