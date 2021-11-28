Fenerbahçe, 4 eksikle İzmir'e geldi

Fenerbahçe´de sakatlıkları bulunan Valencia ve kaleci Altay´ın yanı sıra cezalı oyuncular Mert Hakan ile Tisserand İzmir´e getirilmedi. Fenerbahçeli taraftarlar teknik direktör Vitor Pereira ve kaptan Mesut Özil´e çiçek verdi. Taraftarların çağrısı üzerine Sosa, coşkulu kalabalığın arasına girip formaları imzaladı.

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