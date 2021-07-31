Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya'nın Greuther Fürth ekibiyle yaptığı karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, ilk 11'i Altay Bayındır, Szalai, Tisserand, Novak, Luiz Gustavo, Zajc, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Pelkas, Osayi-Samuel ve Serdar Dursun'dan oluşturdu.
Sarı-lacivertli ekipte Berke Özer, Bartu Kulbilge, Valencia, Samatta, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan, Caner Erkin, Zanka, Serdar Aziz ve Dirar ise yedek kulübesinde yer aldı.
Alman temsilcisi ise Burhert, Bauer, Fen, Hirigota, Ambiama, Sarpre, Yung, Itter, Barry, Seguin ve Green ilk 11'ini tercih etti.
Fenerbahçe, 4. dakikada Zajc, 8. ve 30. dakikalarda Serdar Dursun'un golleriyle 3-0 öne geçti. Konuk ekip, 34. dakikada Barry'nin golüyle farkı 2'ye indirdi ve soyunma odasına 3-1 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle gidildi. Alman temsilcisi, 76. dakikada Leweling'in golüyle skoru 3-2'ye getirdi ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.
Fenerbahçe'de ikinci yarının başında Serdar Dursun'un yerine Valencia ve Mesut Özil'in yerine İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu.
Sarı-lacivertlilerde 56. dakikada ise Zajc, Novak, Pelkas, Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu ve Luiz Gustavo'nun yerine Serdar Aziz, Ozan Tufan, Samatta, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin ve Nabil Dirar oyuna girdi. Vitor Pereira, son değişikliğini ise Szalai'nin yerine 72. dakikada Zanka'yı oyuna alarak kullandı.
Mücadeleyi Can Cengiz, Göktuğ Hazar Erel, Sabri Üstünel hakem üçlüsü yönetti.
PEREIRA, PEC ZWOLLE MAÇININ 11'İNİ SAHAYA SÜRDÜ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Alman temsilcisine karşı PEC Zwolle maçının ilk 11'ini sahaya sürdü.
Portekizli teknik adam ayrıca, 3-4-3 sistemini bozmadı.
8 FUTBOLCU MAÇ KADROSUNA DAHİL EDİLMEDİ
Fenerbahçe'de 8 oyuncu, maç kadrosunda yer almadı.
Sarı-lacivertlilerde Jose Sosa, Steven Caulker, Mauricio Lemos, Nazım Sangare, Sinan Gümüş, Muhammed Gümüşkaya, Osman Ertuğrul Çetin ve Arda Güler, Greuther Fürth maçının kadrosuna dahil edilmedi.
ZANKA DA MAÇTA SÜRE ALDI
Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Mathias Zanka, karşılaşmanın son bölümünde görev yaptı.
Danimarka Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda yer alan ve sarı-lacivertli ekibin kampına geç katılan 31 yaşındaki savunma oyuncusu, 72. dakikada Szalai'nin yerine oyuna dahil oldu.
ALTAY VE TISSERAND 90 DAKİKA
Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır ve Demokratik Kongolu savunma oyuncusu Marcel Tisserand, 90 dakika sahada kaldı.
Sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik adamı Pereira, mücadele esnasında 9 ismi değiştirirken, Altay ve Tisserand maçın tamamında forma giydi.
4. GALİBİYET
Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, daha önce oynadığı 4 hazırlık maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı. Romanya ekibi Csikszereda'yı 2-0'la geçen sarı lacivertliler, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni ise 4-0 mağlup etti. Fenerbahçe, Hollanda Birinci Futbol Ligi ekibi PEC Zwolle ile oynadığı karşılaşmadan ise 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!