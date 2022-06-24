Fenerbahçe 2 hazırlık maçı yapacak

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul’da sürdüren Fenerbahçe, ikinci etap çalışmaları için 1-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında Avusturya’nın Graz şehri yakınlarında Bad Radkersburg bölgesinde kampa girecek.

Sarı lacivertliler, kamp sürecinde iki hazırlık maçı yapacak.

Fenerbahçe - Partizan (2 Temmuz Cumartesi - 18.30)

Fenerbahçe - Mol Fehervar (6 Temmuz Çarşamba - 18.30

İki karşılaşma da Graz kentindeki Merkür Arena’da oynanacaktır.