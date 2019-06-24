Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri´nde 15-16-17 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Fenerbahçe Futbol Altyapı seçmelerinin sonuçları belli oldu. Biriktirdiği formaları satarak 'Fener Ol'a bağışlayan 13 yaşındaki Civan, altyapı seçmelerini geçemedi. Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Altyapı Takımları 2019-2020 sezonu öncesi sporcu seçmeleri, Fenerbahçe Futbol Altyapı Oyuncu İzleme Birimi tarafından değerlendirildi. Fenerbahçe Futbol Altyapı seçmelerine, 847 sporcu İstanbul´dan, 366 sporcu ise şehir dışından olmak üzere toplam 1213 sporcu başvurdu.

CİVAN SEÇMELERİ GEÇEMEDİ

Fenerbahçe Kulübü'nün başlattığı 'Fener Ol' kampanyasına biriktirdiği formaları satarak katkı sunan 13 yaşındaki Civan Çapraz da seçmelere katılmıştı. Babası Ferhat Çapraz ile birlikte Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ne gelerek seçmelere katılan Çapraz, ikinci değerlendirme aşamasına kalamadı.

Fenerbahçe Kulübü, seçmelere gösterilen rekor düzeyindeki yoğun ilgiye teşekkür ederken, yapılan değerlendirme sonucu futbol altyapı takım antrenmanlarında Fenerbahçe Futbol Altyapı Oyuncu İzleme Birimi tarafından ikinci kez değerlendirmeye alınacak sporcuların isimleri şu şekilde oluştu: