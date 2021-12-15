Fener'in parlayan yıldızı Crespo!

Fenerbahçe formasıyla ilk maçına 6. haftada çıkıp Galatasaray derbisinde attığı golle dikkatleri üzerine çeken Miguel Crespo, Gaziantep'te de alkışları topladı. 25 yaşındaki Portekizli, özellikle ikili mücadelelerdeki ve top kazanmadaki başarısıyla Beşiktaş derbisi için yerini garantiledi.

Peki Crespo, Gaziantep maçında nasıl oynadı?

Topla buluşma: 90

İsabetli pas: 54

Pas isabeti: %83

Sahipsiz top kazanma: 9

İkili mücadele: 12/18

25 yaşındaki Portekizli, Antep maçının ardından, "Yaptığımız her hatanın ardından golü buldular. Yaptığımız bireysel hatalar bize pahalıya patladı" şeklinde konuştu