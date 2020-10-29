Fenalaşan yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi - KOCAELİ

Alınan bilgiye göre, Umuttepe'den şehir merkezine giden otobüste ayakta yolculuk yapan kadın aniden fenalaştı.Durumu fark eden diğer yolcular, kadını koltuğa oturtarak yardım etmeye çalıştı.Otobüs şoförü Mustafa Okçu, güzergahtan çıkarak yolcuyu Kocaeli Devlet Hastanesine götürdü.Hastaneye getirilen kadına, sağlık ekiplerince müdahale edildi.Olayın yaşandığı anlar, otobüsün kameralarına da yansıdı.

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