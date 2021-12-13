Aracı hastaneye süren şoförden kahramanlık örneği

İHA

Olay, İzmit Doğu Kışla - Erenler seferini yapan belediye otobüsü içerisinde meydana geldi. Belediye otobüsü seyir halindeyken, araç içerisinde bulunan bir kadın aniden fenalık geçirdi. Durumu fark eden diğer yolcular hemen fenalaşan kadının yardımına koştu. Kahramanlık örneği gösteren otobüsün şoförü ise hemen güzergahını değiştirdi. Aracı Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götüren şoför, sürücü koltuğundan inerek kadını hastaneye yetiştirdi.

Yaşanan olay otobüs içerisinde bulunan kameraya yansıdı. Görüntülerde, kadının biranda fenalaşması ve diğer yolcuların yardıma gelmesi ile birlikte şoförün güzergahını değiştirerek hastaneye gitmesi görüldü. Görüntünün devamında ise, şoförün sürücü koltuğundan inerek fenalaşan kadını tekerlekli sandalye yardımı ile hastaneye götürmesi yer aldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, diğer yolcular ise rahat bir nefes aldı.