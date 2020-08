Fellini ve Rohmer filmleri Ankara'da

Ankara Uluslararası Film Festivali'nde İtalyan yönetmen Federico Fellini ve Fransız yönetmen Éric Rohmer filmleriyle anılacak

HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle ve Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 31. Ankara Uluslararası Film Festivali, 3-11 Eylül 2020 tarihleri arasında Kızılay Büyülü Fener Sineması'nda sinemaseverlerle buluşuyor.

Festivalin dünyadan yeni ve klasik filmleri buluşturan Dünya Sineması'nın seçkileri de heyecan uyandırıyor. Dünya Sineması bölümünün 'Anısına' seçkisi, doğumunun 100'üncü yılında İtalyan yönetmen Federico Fellini ve Fransız yönetmen Éric Rohmer'i filmleriyle anıyor.

Federico Fellini'nin senaryosunu Ennio Flaiano ve Tullio Pinelli ile birlikte yazdığı 1953 yapımı komedisi 'I Vitelloni / Aylaklar', En İyi Özgün Senaryo dalında Oscar'a aday olmuş, Venedik Film Festivali'nde de Gümüş Aslan Ödülü'nü kazanmıştı. 50'li yılların İtalya'sındaki kasvetli sahil kasabalarında yazın gelişini bekleyen ve çalışmayı adeta tabu sayarak günlerini aylaklık ederek geçiren Fausto, Leopoldo, Alberto, Riccardo ve Moraldo adlı beş gencin öyküsünü anlatan film, hikâye anlatıcılığı konusunda Fellini'nin erken dönem dehasının kanıtı sayılıyor.

Éric Rohmer'in 'Ahlâk Hikâyeleri' serisinin 5'inci filmi olan "Claire's Knee / Claire'in Dizi" ise, 30'larındaki Jerome'un evlilik hazırlıkları öncesi bir göl kenarında geçirdiği tatili sırasında tanıştığı 'Claire' adlı genç kadına duyduğu tutkudan yola çıkıyor. Rohmer sinemasından aşina olduğumuz basit olay kurgusuyla ilerleyen ve Jerome'un bastırılmış arzusunu felsefi alt metinlerle yoruma açan film, gösterime girdiği 1970 yılında "Jane Austen'ın sinemadaki karşılığı" sözleriyle karşılanmıştı. Yabancı Dilde En İyi Film dalında Altın Küre'ye aday olan, San Sebastian Film Festivali'nde de Altın İstiridye Ödülü'nü kazanan 'Claire'in Dizi', efsanevi sinema yazarının söylediği gibi; "Hâlâ iyi romanlar okuyan, iyi filmlere önem veren ve bazen de, düşünen insanlar için bir film".

Dünya Sineması bölümünün bir diğer seçkisi ise, Vişegrad Dörtlüsü (V4) ülkeleri Çekya, Macaristan, Polonya ve Slovakya'dan komedi klasiklerini bir araya getiren 'Vişegrad Gülümsüyor' olacak. Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Macaristan Büyükelçiliği, Polonya Büyükelçiliği ve Slovakya Büyükelçiliği'nin destekleriyle gerçekleşecek bu bölümde, usta Çekyalı yönetmen Jirí Menzel'in Bohumil Hrabal'ın hikâyesinden uyarladığı 'The Snowdrop Festival / Kardelen Festivali'; Slovak yönetmen Frigyes Ban ve Çekyalı yönetmen Vladislav Pavlovic'in birlikte yönettiği 1958 yapımı 'St Peter's Umbrella / Aziz Peter'in Şemsiyesi'; Polonyalı yönetmen Andrzej Munk'un ikinci filmi de olan ve adını Beethoven'ın 3. senfonisinden alan 'Eroica' ve Macar sinemacı Zoltán Fábri'nin en meşhur filmlerinden 'Profesör Hannibal' adlı filmleri sinema perdesinde izleyiciyle buluşacak.