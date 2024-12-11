Sarımsaklı sos ve ince bulgurun eşsiz uyumuyla ortaya çıkan fellah köftesi, damakları şenlendirecek bir lezzet. Özel hazırlanan sosuyla adından söz ettirmeyi başaran bu lezzetin tarifi ise internet üzerinde çokça araştırılmaktadır. Fellah köftesi nasıl yapılır? Fellah köftesi tarifi ve fellah köftesi sosu tarifi nedir? Yoğurtlu fellah köftesi nasıl yapılır? Fellah köftesi yapımı nasıldır? İşte, merak edilen detaylar.

REKLAM advertisement1 Fellah Köftesi Nasıl Yapılır? Ham malzemesi bulgur olan fellah köftesi; Erzurum, Van ve Antep yöresel mutfağında yer almaktadır. Yörelere göre farklı adlandırmalara sahip olsa da genel olarak fellah köftesi olarak bilinir. Pratik ve lezzetli tarifler arasında yer alan bu lezzet, vegan köfte çeşitleri arasında da yer almaktadır. Bu sebeple yediden yetmişe, herkes tarafından tercih edilir. Hem besleyici hem de lezzetlidir. Fellah köftesi içeriği kadar sunumuyla da iştah kabartan bir lezzettir. Fellah köftesini merak edenler ve denemek isteyenler, bu köftenin tarifini araştırmaktadır. İşte, aşama aşama fellah köftesi yapımı:

REKLAM Malzemeler Köfteler için: 2 su bardağı köftelik ince bulgur

2,5 su bardağı sıcak su

1 su bardağı un

1 adet yumurta

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı toz karabiber

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı biber salçası Haşlamak için: 1,5 litre su Sosu için: 1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı pul biber

1 su bardağı rendelenmiş domates (rondodan geçirilmiş)

1 tatlı kaşığı biber salçası

2 diş rendelenmiş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber Fellah köftesi yapımı: 2 su bardağı ince bulguru bir kaba dökün ve üzerine 2,5 su bardağı su ilave edin. Hava almayacak şekilde, streç filmle kapatarak bulgurun şişmesini bekleyin. Şişen bulgurun içerisine belirtilen ölçeklerde yumurta ve biber salçasını koyun. 1 su bardağı unu ise azar azar ilave ederek yoğurmaya başlayın. Tuz ve karabiberi de ilave ederek iyice yoğurun. Elde edilen hamurdan fındıktan biraz büyük parçalar kopararak avuç içlerinizde yuvarlayın. Elinizin hafifçe ıslak olmasına dikkat edin. Yuvarlama işleminden sonra orta kısma hafifçe bastırarak bir çukur açın. Şekillenen köfteleri önceden unlanmış olan bir kaba aktarın ve harmanlayın. Tencerede kaynayan suyun içerisine atın ve yaklaşık 10-15 dakika kadar haşlayın. Haşlanan köfteleri süzerek bir kaba aktarın. Tercihen borcam kullanabilirsiniz. Tavanın içine belirtilen ölçeklerde zeytinyağı, biber salçası ve rondodan geçirilmiş domatesi ekleyin. Kıvamının hafif yoğunlaştığını gördüğünüz anda sarımsak, pul biber, karabiber ve tuzu ilave edin. Sos hazırlandıktan sonra köftelerle buluşacaktır. Sosu bir güzel köftelerin üzerine gezdirin ve güzelce karıştırın. Dilerseniz üzerine ince kıyılmış maydanozlar da serpebilirsiniz. Afiyet olsun!

REKLAM Fellah Köftesi Tarifi Fellah köftesini yapmak için öncelikli olarak ince bulgurdan başlanır. İnce bulgura su ilave edilerek şişmesi beklenir. Şişen bulgura yumurta ve biber salçası koyulur. Daha sonra un azar azar ilave edilir. Tuz ve karabiber eklenerek yoğurulur. Harçtan koparılan parçalar yuvarlanır ve orta kısmına hafifçe bastırılır. Unlanmış bir kaba aktarılarak harmanlanır. Kaynamış suyun içerisine atılarak bir süre haşlanır. Haşlanan köfteler ocaktan alınır ve bir kaba aktarılır. Ayrı bir tavaya sosu için zeytinyağı, biber salçası ve rondodan geçirilmiş domates eklenir. Kıvamı hafif yoğunlaşınca sarımsak, pul biber, karabiber ve tuzu ilave edilir. Ardından hazırlanan sos güzelce gezdirilir ve harmanlanır.

Fellah Köftesi Sosu Tarifi Fellah köftesi sosu için; zeytinyağı, pul biber, rendelenmiş domates, biber salçası, sarımsak, tuz ve karabibere ihtiyaç vardır. Sos için tavanın içine zeytinyağı ve biber salçası eklenir. Üzerine rendelenmiş ve rondodan geçirilmiş domates ilave edilir. Kıvamın hafif yoğunlaşmasıyla birlikte sarımsak, pul biber, karabiber ve tuz eklenir. Böylelikle sos hazır olacaktır.

REKLAM Yoğurtlu Fellah Köftesi Malzemeler 1 adet soğan

1/2 su bardağı irmik

1 su bardağı sıcak su

1 su bardağı ince bulgur

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1/2 su bardağı zeytinyağı

1 diş sarımsak

1/2 demet maydanoz Yapılışı: Bir kabın içerisine alınan ince bulgura sıcak su dökülür ve şişene kadar yaklaşık 5 dakika dinlendirilir. Ayrı bir kapta irmiğin üzerine yumurta kırılır ve rendelenmiş soğan ilave edilir. Domates salçası ve dilediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz. Unu eleyin ve karıştırın. Şişen bulgur, irmikli karışıma ilave edilip karıştırılır. Kıvama gelene kadar yoğurulur. Kıvama göre un ya da su eklenebilir. Hazırlanan hamurdan fındık büyüklüğün parçalar koparılır ve orta kısmına bastırılır. Bir tepsiye un ekleyin ve hamurları tepsiye alarak arada sallayın. Böylece una bulanacaktır. Kaynayan suyun içine keygir yardımıyla hamurları bırakın ve arada karıştırarak pişirme işlemini sürdürün. Daha sonra sarımsaklı yoğurt hazırlayın. Sos için ısıtılan zeytinyağına domates ve biber salçasını ilave edip kavurun. Baharatlar ekleyerek fazla bekletmeden ocaktan alın. Ayrı bir tabağa köfteleri alın, sarımsaklı yoğurdu dövün ve sosu gezdirin. Tercihen üzerini maydanozla süsleyebilirsiniz.

Fellah Köftesi Yapımı İnce bulgursa su ilave edilir ve şişmesi beklenir. Şişmesiyle birlikte içine yumurta ve biber salçası eklenir. Daha sonra un, tuz ve karabiber eklenerek yoğurulur. Elde edilen harçtan koparılan parçalar yuvarlanır ve orta kısmına parmakla bastırılarak bir çukur açılır. Unlanmış bir kaba aktarılır ve güzelce harmanlanır. Kaynamış suyun içine atılarak bir süre haşlanması sağlanır. Haşlanan köfteler ayrı bir kaba ya da tabağa aktarılır. Sos için bir tavanın içine zeytinyağı ve biber salçasını alın. Üzerine rendelenmiş ve rondodan geçirilmiş domatesi ekleyin. Kıvamı hafif yoğunlaşınca sarımsak, pul biber, karabiber ve tuzu ilave edin. Hazırlanan bu sosu köftelerin üzerinde bir güzel gezdirin ve karıştırın. İşte, fellah köfteniz hazır!