Felix Uduokhai: Beşiktaş'a gelmeden önce Mario Gomez ve Stefan Kuntz ile konuştum

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Beşiktaş'ın yeni transferi Felix Uduokhai, siyah-beyazlıların dünyanın en büyük kulüplerinden birisi olduğunu söyledi.

Uduokhai, Beşiktaş'ın YouTube kanalında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğini belirterek, "Beşiktaş dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesi, aynı zamanda da fantastik bir kulüp. Sadece taraftarları düşünmek bile neden burada olduğumu anlatıyor. Buradaki taraftarlar ve canlılık hissi bir araya geldiğinde elbette ki Beşiktaş. Çok söze gerek yok. Beşiktaş büyük bir geçmişe sahip büyük bir kulüp. Bu kulübün gerçekten özel olduğunu hissediyorum. Büyük gelenekleri olan büyük bir kulüp. Benim için tamamıyla yeni bir şey. Çünkü bu kulübün sunduğu her şey gerçekten harika. Ben de buradaki her adımı deneyimlemek ve insanlarla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Elbette buna sahada olmak ve taraftarlarla birlikte galibiyetleri kutlamak da dahil." ifadelerini kullandı.

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Siyah-beyazlı kulüpten teklif aldığı anda hoş bir sürpriz yaşadığını da sözlerine ekleyen Uduokhai, şöyle devam etti: "GOMEZ, 'BU ŞANSI KAÇIRMA' DEDİ" "Aklımdan farklı düşünceler geçti. İlki Beşiktaş’ın büyük bir kulüp olmasıydı. Aklımdan geçen ikinci düşünceyse eğer oraya gideceksem oranın nasıl olduğunu bilmeliydim. Orada olma hissi nasıldır? İnsanlar, şehir, kulüp nasıldır? Mario Gomez'le konuştum, Wolfsburg'dan takım arkadaşımdı. Harika bir futbolcu. Birlikte çok iyi zamanlar geçirdik ve onu arayıp birçok soru sordum. Kulüp hakkında çok güzel şeyler söyledi ve 'Böyle bir şansın varsa sakın kaçırma.' diye ekledi. Benim için çok etkili bir görüşmeydi. Harika bir oyuncu, iyi bir futbolcuydu. Stefan Kuntz, görüştüğüm bir diğer kişiydi. Sanırım 20 sene önce burada oynamıştı. Bu iki kişi bana kulüp hakkında fikirler verdi." Bir savunma oyuncusu olarak her zaman son hamleyi yapacağını vurgulayan Uduokhai, "Defansın dışında toplu oyunda da iyiyim. Top ayağımdayken de rahatım ve geriden oyun kurmayı seviyorum. Yeteneklerim ve tekniğimle elimden geldiğince takımıma yardımcı olmak istiyorum." açıklamasını yaptı. REKLAM

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile fikir alışverişinde bulunduğunu, sistem ve kulüp hakkında konuştuklarını söyleyen Alman futbolcu, Hollandalı çalıştırıcının futbol oynadığı dönemde fantastik bir oyuncu olduğunu belirtti. İstanbul'a ilk kez geldiğini ve harika bir kent olduğunu dile getiren Uduokhai, şehrin tarihi olduğuna dikkati çekti. Son olarak taraftara mesaj veren Uduokhai, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Tüm taraftarlarımızı stadımızda görecek olmak beni heyecanlandırıyor. Sahada olmak için sabırsızlanıyorum. Futbolcular, teknik ekip ve taraftarlarla Beşiktaş’ın özel bir kulüp olduğunu hissetmek istiyorum."