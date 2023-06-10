Felçli köpek Ateş'ten mucize adımlar

"GÖRDÜNÜZ MÜ? DİYEREK ÇIĞLIK ATTIM"

Ordu'dan bir araç kiraladığını ve Ateş ile İzmir'e geldiğini anlatan Kiper, daha sonra yaşananları ise şöyle aktardı:

"Sağ olsunlar tüm aile kendi çocukları gibi canla, başla ilgilendi. Emekli maaşımla gittim, bankadan kredi çektim. Borca girdim. Hep birlikte savaştık ve başardık. Ateş hiç kımıldayamıyordu. Onu sedyede ve kucaklarında taşıdılar. Biz birbirimize büyük bir sevgiyle bağlıyız. O sevgiyi hissettiği için tedaviye çok kısa sürede karşılık verdi. İki ay içinde adım atmaya başladı. Şimdi koşuyor. Mucize gerçekleşti. İlk adımını attığında hem ağladım hem de 'Gördünüz mü?' diyerek çığlık attım. Tedavinin başlangıcından sonuna hep sevinç gözyaşları döktüm. Umudumu hiç kaybetmedim" diye konuştu.