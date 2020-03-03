Felçli köpeği sahiplenmek için yüzlerce kilometre yol katetti - AMASYA

03 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Demir, yaralı bulunarak Suluova Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirilen bir yaşındaki köpeğin durumundan, sosyal medya aracılığıyla haberdar oldu.Merkezin yetkilileriyle iletişime geçen Demir, köpeği sahiplenmek için aracıyla 300 kilometreden fazla yol katederek Ankara'dan ilçeye geldi.Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin birçok sokak köpeğini beslediğini, ayrıca üyesi olduğu dernek aracılığıyla da yaralı ve hasta hayvanların tedavisi için gönüllü çalıştığını söyledi.Köpeği Ankara'da bir veteriner kliniğine götürüp tedavisiyle ilgileneceğini dile getiren Demir, "Amacımız bu yavruyu iyileştirmek. Onu kurtarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.Rehabilitasyon merkezinde görevli veteriner hekim Serkan Mutlu ise "Köpekte araç çarpması neticesinde kuyruk sokumuna yakın 2. ve 3. omurgasında ciddi bir açıklık ve kırıklık var, bel ve ayaklarında hiçbir refleks, hareket yok. Büyük ihtimalle fizik tedavi dahil herhangi bir tedavinin fayda etmeyeceğini düşünüyoruz. Kalıcı bir felç durumu var gibi. Şu durumda yapılacak tek şeyin bu yavru için protez olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
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