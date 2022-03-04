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Adana'da evinde felç geçiren kadın 3 gün kurtarılmayı bekledi

Adana'da, yakınlarının haber alamadığı kadının felç geçirdiği ortaya çıktı. Yatakta 3 gün boyunca mahsur kalan kadın, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı

04.03.2022 - 07:51 | Güncelleme: ABONE OL
Felç geçiren kadın 3 gün kurtarılmayı bekledi
Felç geçiren kadın 3 gün kurtarılmayı bekledi
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AA

Adana'da felç geçirdiği yatakta 3 gün boyunca mahsur kalan kadın, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde yalnız yaşayan bir kadından akrabalarının 3 gündür haber alamadığı ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Mahalleye ulaşan ekipler, bir apartmanın 3. katında yaşayan 65 yaşındaki Zülfiye Ş.'nin seslenmelere cevap vermemesi üzerine eve girmek için durumu savcılığa bildirildi.

YATAKTA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ekipler, çağrılan çilingirin kapıyı açmasının ardından eve girdi. Evdeki odalarda arama yapan ekipler, Zülfiye Ş.'yi yatakta kısmen hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrollerde Zülfiye Ş.'nin 3 gün önce yatağında kısmen felç geçirdiği, hareket kabiliyetini kaybettiği için durumunu bildiremediği tespit edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaşlı kadın, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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