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        Haberler Gündem Güncel Felakette yıkılan köprü için kampanya | Son dakika haberleri

        Zeytinli Çayı'nda sel felaketinde yıkılan köprü için imza topladılar

        Balıkesir'de, geçen yıl kasım ayında meydana gelen yoğun yağışlar sonucunda Zeytinli Çayı üzerinde yıkılan köprünün yeniden yapılması Zeytinli Mahallesi sakinleri ve Kızılay Sanayi Sitesi esnafı, imza kampanyası başlattı. Mahalleli ve esnaflar, topladıkları imzaları Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'a teslim etti. Başkan Ertaş, konunun ilgili makamlara iletildiğini ve imzalarla birlikte konunun takipçisi olacaklarını belirtti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 18:38 Güncelleme: 17.09.2024 - 18:45
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        • 1

          Balıkesir'de Zeytinli Mahallesi sakinleri ile Kızılay Sanayi Sitesi esnafı, geçen yıl kasım ayındaki yağışlar sonucunda Zeytinli Çayı üzerinde yıkılan köprünün yeniden yapılması için belediyeye başvurdu.

        • 2

          11 Kasım 2023 tarihinde meydana gelen yoğun yağış sonrası Zeytinli Mahallesi'nde, eski Çanakkale-İzmir yolu üzerinde bulunan köprü yıkıldı.

        • 3

          Köprünün yıkılmasıyla Zeytinli Mahallesi ve bölgedeki sanayi esnafı büyük bir mağduriyet yaşarken, ulaşım sadece E-87 Karayolu üzerindeki köprü ile sağlanıyor. Bu durum, sanayiye gitmek isteyen vatandaşlar ile ova bölgesindeki arazilerine ulaşmak isteyen çiftçiler için zorluğa neden oluyor.

        • 4

          Zeytinli Mahallesi sakinleri ve sanayi esnafı, eski köprünün yıkılmasıyla birlikte ulaşımın daha da zorlaştığını dile getiriyor. Özellikle çiftçilerin traktör ve tarım makineleri ile yoğun trafikte yer alan E-87 Karayolu'nu kullanmak zorunda kalmaları tehlike oluşturuyor.

        • 5

          Edremit Belediyesi, yıkılan köprünün yeniden yapılması için Devlet Su İşleri Müdürlüğü ve ilgili kurumlarda girişimlerde bulundu.

        • 6

          Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Zeytinli Mahallesi Muhtarı Tarık Varol, mahalle sakinleri ve Kızılay Sanayi Sitesi esnafı yıkılan köprünün başında bir araya gelerek sorunun ciddiyetine dikkat çekti.

        • 7

          Başkan Ertaş, köprünün yeniden yapılması için ilgili kurumlara bildirildiklerini belirterek, "Bu köprü, Zeytinli, Kızılkeçili, Dallas bölgesi, sanayi başta olmak üzere bölge için önem arz ediyor. Bu bölgelere ulaşmak için alternatifsiz olarak sadece anayol üzerindeki köprü kullanılmak zorunda kalınıyor. Bu hem yoğun olan trafiği daha da yoğun hale getirirken ova bölgesindeki arazilerine giden çiftçilerimizin traktör ve tarım aletleri ile ana yolu kullanmak zorunda kalmaları yoğunluğun ötesinde tehlike oluşturuyor. Köprünün yeniden yapımı için girişimlerimizi sürdürüyoruz. Toplanan bu imzalarla birlikte Kaymakamlık makamı başta olmak üzere ilgili kurumlarda takipçisi olacağız" dedi.

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