Başkan Ertaş, köprünün yeniden yapılması için ilgili kurumlara bildirildiklerini belirterek, "Bu köprü, Zeytinli, Kızılkeçili, Dallas bölgesi, sanayi başta olmak üzere bölge için önem arz ediyor. Bu bölgelere ulaşmak için alternatifsiz olarak sadece anayol üzerindeki köprü kullanılmak zorunda kalınıyor. Bu hem yoğun olan trafiği daha da yoğun hale getirirken ova bölgesindeki arazilerine giden çiftçilerimizin traktör ve tarım aletleri ile ana yolu kullanmak zorunda kalmaları yoğunluğun ötesinde tehlike oluşturuyor. Köprünün yeniden yapımı için girişimlerimizi sürdürüyoruz. Toplanan bu imzalarla birlikte Kaymakamlık makamı başta olmak üzere ilgili kurumlarda takipçisi olacağız" dedi.