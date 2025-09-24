Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Felaketin yaşandığı gün rafting yapanlara ceza | Son dakika haberleri

        Rize'de sel afetinin yaşandığı gün rafting yapanlara ceza

        Rize'de selin ardından, debisi ve su seviyesi yükselen Fırtına Vadisi'nde botla rafting yapan 4 kişiye rafting lisansları iptal edilerek, idari para cezası uygulandı, bota da el konuldu. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Bu kabul edebileceğimiz bir şey değil" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 18:08 Güncelleme: 24.09.2025 - 18:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Felaketin yaşandığı gün rafting yapanlara ceza
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Rize'de sel afetinin yaşandığı gün botla rafting yapan 4 kişiye rafting lisansları iptal edilerek, idari para cezası uygulandı, bota da el konuldu.

        Kentte yaşanan sel afetinin ardından debisi ve su seviyesi yükselen Fırtına Deresi'nde rafting yapan 4 kişi hakkında işlem başlatıldı.

        Kaymakamlık tarafından kimlik bilgileri tespit edilen kişilerin, rafting lisansları iptal edilerek, kendilerine idari para cezası uygulandı, rafting botuna da el konuldu. İşletme hakkında ise idari işlem başlatıldı.

        Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, şunları söyledi:

        REKLAM

        "Bu kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bir tarafta canla başla mücadele edilirken, orada rafting yapmak kabul edebileceğimiz bir şey değil. O arkadaşların can güvenliği açısından da kabul edebileceğimiz bir şey değil. Eminin o arkadaşlarımız kendilerini izlediklerinde ne kadar tehlikeli bir iş yaptıklarının farkına varmışlardır.

        Kendilerini bunu değerlendirip inşallah ders alacaklardır diye düşünüyorum. Ama son derece rahatsız olduk. Kamuoyunun da rahatsız olduğu bir şeydir. Arkadaşlarımızın tespitini kaymakamlığımız yaptı.

        İdari para cezası uyguladık. Rafting lisanslarıyla ilgili idari işlem başlattık. O bot devrilebilir, bir ağaca çarpabilir. Çünkü kütükler var o suyun içerisinde. O arkadaşlarımız can güvenliği tehlikeye girebilir. Biz bütün işimizi bırakıp o gündemle ilgilenmek durumunda kalacaktık. Bu riskin alınmasına seyir kalacağımız bir risk değildir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #rize haberleri
        #sel felaketi
        #Rafting
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zelenskiy: Rusya'ya saldırmak gerekiyorsa şu an yapılmalı
        Zelenskiy: Rusya'ya saldırmak gerekiyorsa şu an yapılmalı
        Koç Fenerbahçe'yi nasıl devretti?
        Koç Fenerbahçe'yi nasıl devretti?
        4 ve 2 yaşındaki kardeşler, gıda zehirlenmesi kurbanı!
        4 ve 2 yaşındaki kardeşler, gıda zehirlenmesi kurbanı!
        24 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        24 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Mahkemeden durdurma talebi, YSK'dan devam kararı
        Mahkemeden durdurma talebi, YSK'dan devam kararı
        Sigortada hareketli dönem
        Sigortada hareketli dönem
        Dehşetin görüntüsü! Balkona kaçtılar ama kurtulamadılar!
        Dehşetin görüntüsü! Balkona kaçtılar ama kurtulamadılar!
        3 kez uzaklaştırma 4'üncü de katliam!
        3 kez uzaklaştırma 4'üncü de katliam!
        İsrail basını yazdı: Netanyahu'ya BM'de ağır yenilgi
        İsrail basını yazdı: Netanyahu'ya BM'de ağır yenilgi
        Keserle denge, ölümle bitti! Göz göre göre gelen facia!
        Keserle denge, ölümle bitti! Göz göre göre gelen facia!
        İşten çıkarılan kadın müdürünü kaynar suyla haşlamıştı! Sıcak gelişme!
        İşten çıkarılan kadın müdürünü kaynar suyla haşlamıştı! Sıcak gelişme!
        Trump'tan Mehmet Öz'den sonra kardeşine de yeni görev
        Trump'tan Mehmet Öz'den sonra kardeşine de yeni görev
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        Sergen Yalçın'dan sürpriz karar!
        Sergen Yalçın'dan sürpriz karar!
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Altın nereye?
        Altın nereye?
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Habertürk Anasayfa