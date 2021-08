Sel vurmuştu! 35 heyelan oldu, okulun bahçesi çöktü

HABERTURK.COM / Ajanslar

Kentte dün öğle saatlerinde başlayıp akşam etkisini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 8 saatte metrekareye düşen 123 kilogram yağışla su seviyesi yükselen bazı dereler taştı. Sağanak sel ve heyelanlara yol açtı. İkizdere, Çayeli, Güneysu ve Kalkandere'de heyelanlar oluştu, yollar göle döndü. Merkeze bağlı Elmalı köyünde heyelanla birlikte okul bahçesinin asfalt zemini kaydı. Heyelan ve su taşkınlarında can kaybı yaşanmazken, ekipler, hasarın oluştuğu noktalarda iş makinesiyle çalışma başlatıp, toprakla dolan alanları temizledi.

OKUL BAHÇESİ ÇÖKTÜ

Rize'de şiddetli yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle bir okulun bahçesi çöktü.

Kentte dün öğle saatlerinde başlayan yağış, aralıklarla etkisini sürdürüyor.Merkeze bağlı Elmalı köyündeki Elmalı İlkokulu'nun bahçesi heyelan nedeniyle çöktü.

Aynı köyde heyelanın sürüklediği toprak birikintisi, Memiş Aksu'ya ait tek katlı evin bir bölümüne doldu. Bölgedeki bazı evleri ise su bastı.

Elmalı köyü muhtarı Mehmet Salih İşyar, gazetecilere, dün akşam saatlerinde aşırı yağış olduğunu söyledi.

İşyar, sağanak nedeniyle çöken okulun bahçesinin bir an önce yapılması için yetkililerden yardım talebinde bulundu.

Merkeze bağlı Muradiye beldesinde de yağış nedeniyle bazı yerlerde ufak çaplı heyelanlar oldu.

Beldeye bağlı Kömürcüler Mahallesi muhtarı Ekrem Yazıcı, yağmur nedeniyle evlerin arkasından aşağıya heyelan geldiğini vurgulayarak, "Arkadaşlar bize haber verdi, biz de tedbir amaçlı evleri boşalttık. Bazı vatandaşları dün akşam evlerimizde misafir ettik, 26 vatandaşımızı ise camide yatırdık." dedi.Mahalle sakinlerinden İsmail Aksu ise tedbir amacıyla evi boşalttıklarını, geceyi çocukları ile camide geçirdiğini aktardı.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Çayeli ilçesi Limanköy Mahallesi'nde, sağanakla birlikte Kurtes Deresi'nin taşması sonucu çay bahçesinde mahsur kalan Kenan (19), Havva (14), Esra (19) ve Yağmur Kethüda (20) kardeşler ile Muhammet Karabela (16) ve Esra Köse (30), AFAD ekiplerince kurtarıldı. Yaklaşık 40 dakikalık çalışmayla çay bahçesine kurulan makaralı halat sistemiyle, 6 kişi, debisi yükselen dere üzerinden çekilerek güvenli bölgeye alındı. Kalkandere ilçesi Soğuksu köyünde de debisi yükselen derenin taşması sonucu çay bahçesinde mahsur kalan Nuran (56) ve Fatma Aycibin (85) de AFAD ve İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

HASAR TESPİTLERİNE BAŞLANDI, 35 YERDE HEYELAN

Öte yandan kent genelinde etkisini gösteren şiddetli yağış sonrası İkizdere'de 15, merkez ilçelerde 8, Çayeli'nde 6, Güneysu'da 4 ve Kalkandere'de 2 olmak üzere toplam 35 heyelanla ilgili hasar tespit çalışmalarına başlandı. Heyelanda bahçesi zarar gören okulda da inceleme başlatıldığı belirtildi.

"AFETİ OKUL DUVARI HASARIYLA ATLATTIK"

Elmalı köyünde oturan Emin Ali İşyar, "Dün akşam aşırı derecede yağmur yağdı. Aynı şekilde yarım saat daha yağmur yağsaydı burası felç olurdu. Şu an burayı sadece bu okul duvarı hasarıyla atlattık. Allah beterinden korusun. Her yağmur yağdığında aynı korkuları yaşıyoruz. Bir ay sonra da okullar açılacağı için buranın bir an önce yapılması lazım. Çünkü bir yağmur daha yağarsa bu okul daha da hasar görebilir" dedi.

"VATANDAŞLAR TEDİRGİN OLDU"

Elmalı köyü muhtarı Mehmet Salih İşyar ise, "Dün yağan yağmurdan dolayı okulun bahçesinde göçük oluştu. Bir ay sonra başlayacak olan eğitim için okulun bahçesinin duvarlarının bir an önce yapılması gerekiyor. Daha önce okulda böyle bir durum oluşmamıştı. Dünkü yağan yağışlardan sonra vatandaşlarımız da tedirgin oldu" diye konuştu.