06 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yazar Fehmi Koru, Habertürk'ten Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Ali Babacan öncülüğünde kurulması hedeflenen yeni oluşumun formatıyla ilgili değerlendirmelerini anlatan Koru, bu ay içerisinde kamuoyunun karşılısına çıkacaklarını tahmin ettiğini söyledi.
Koru'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
Ali Babacan'a telkinler yapıldı, kendisi de temaslarında böyle oluşum ihtiyacını fark ettiği için ikna oldu. İkincisi nasıl parti? Bu yönde fikir alışverişinin yaşandığını zannediyorum. Babacan 100'ün üzerinde isimle birebir görüşmeler gerçekleştirdi. En uzak gördüğü kişilerden başlayarak onların görüşlerini alarak kendi kafasındaki projeyi izah etti. Bu görüşmeler sırasında karşılıklı teklifleşme, taahhütleşme sözkonusu değil. Şimdi kadronun belirlenmesi aşamasına gidiliyor.
"ABDULLAH GÜL, ATALAY, ŞİMŞEK VE HAŞİM KILIÇ OLUŞUMUN İÇİNDE"
Abdullah Gül en başından beri bu işin içerisinde. Ama işin liderliği Ali Babacan'da. Başından itibaren süreci takip ediyor. Kendisi de temaslarda bulunuyor. Zannediyorum böyle bir teklifle karşılaşırsa oturup, düşünecektir. İşin sonuna kadar da içinde olacağını düşünüyorum. Kurucu kadrosunda olması elzem görünüyorsa olmaması için bir sebep yok. Beşir Atalay da öyle. Devlette önemli görevler üstlenmiş bürokratlar da böyle bir oluşum içerisinde. Haşim Kılıç'ın da bu oluşumun içinde olacağını düşünüyorum. Mehmet Şimşek bildiğim kadarıyla hareketin içinde. Ama kurucu olacağı anlamına gelmiyor. Şimşek'in ismi baştan beri anılıyor. Birol Aydemir'le bildikte şu anda devletten emekli olmuş her alandan şu anda bu oluşumun tabanını oluşturmaya çalışıyorlar.
"TAYYİP ERDOĞAN VE AK PARTİ KARŞITLIĞI YAPILIRSA ŞANSLARI YOK"
Kurucu kadroyu oluşturduktan sonra çeşitli kademelerde hazırlanmakta olan partinin kurucu belgeleri o zaman gündeme gelecek, o sırada topluma neyi vadedecekleri belirleyeceklerdir. Yeni oluşumcuların başka partileri karşılarına almak gibi bir derdi olmayacak, kendileri neyse onu anlatacaklar. Yeni oluşum bir parti olarak ortaya çıkacaksa bu gerçekten yeni olmasıyla bir anlam kazanabilir. Tayyip Erdoğan karşıtlığı ve AK Parti karşıtlığıyla sahneye çıkarlarsa unun bir anlamı olacağını sanmıyorum. AK Parti'ye hedef alan bir oluşumun AK Parti'den oy devşireceğini zannetmiyorum. Ancak yepyeni bir söylem ilgiyle karşılanacaktır. Bir takvimleri olduğunu biliyorum. Yakın, fazla gecikmeden böyle bir çıkış yapılacağını biliyorum. Bu ay içerisinde olacağını düşünüyorum.
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