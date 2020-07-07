TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkleri açıkladı. Galatasaray'dan Sofiane Feghouli ve Fenerbahçe'den Serdar Aziz, PFDK'ya sevk edildi.

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