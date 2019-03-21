Feghouli için karar verildi!

Performansını her geçen gün bir tık daha arttıran Sofiane Feghouli için teknik direktör Fatih Terim kesin kararını verdi: “Satılmayacak.”

Tecrübeli teknik adamın, Başkan Mustafa Cengiz ile görüştüğü ve Cezayirli yıldıza gelecek bütün tekliflerin miktarına bakmaksızın reddedilmesini istediği öğrenildi. Galatasaray’la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Feghouli, özellikle ligin ikinci yarısında attığı goller ve yaptığı asistlerle Sarı-Kırmızılılar’ı şampiyonluk yarışında tuttu.