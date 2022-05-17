Feghouli, Galatasaray'a veda etti

Feghouli yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Göstermiş olduğunuz misafirperverlik, saygı ve kendimi İstanbul’da Galatasaray’da evimdeymiş gibi hissettiren Türk halkına, bana gösterdikleri sevgi ve aşk adına taraftarlarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Burada olmak benim için büyük bir onurdu"