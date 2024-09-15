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        Haberler Magazin Fedon, 'Mini Watercar' ile İstanbul Boğazı'nda - Magazin haberleri

        Fedon, 'Mini Watercar' ile İstanbul Boğazı'nda

        Fedon, 'Mini Watercar' tasarımlı teknesiyle İstanbul'da Boğaziçi ve Adalar turu yaparken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 15.09.2024 - 14:20 Güncelleme: 15.09.2024 - 14:20
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          Yaşamının büyük bir kısmını Bodrum'da geçiren Fedon, İstanbul'a geldi.

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          'Mini Watercar' tasarımlı bir tekneye binen Fedon, Boğaziçi ve Adalar turu yaptı.

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          Fedon'a Boğaz turunda oğlu Theo Kalyoncu da eşlik etti.

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          78 yaşındaki şarkıcının o anları objektiflere yansıdı.

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