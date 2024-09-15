Fedon, 'Mini Watercar' ile İstanbul Boğazı'nda
Fedon, 'Mini Watercar' tasarımlı teknesiyle İstanbul'da Boğaziçi ve Adalar turu yaparken görüntülendi
Giriş: 15.09.2024 - 14:20 Güncelleme: 15.09.2024 - 14:20
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Yaşamının büyük bir kısmını Bodrum'da geçiren Fedon, İstanbul'a geldi.
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'Mini Watercar' tasarımlı bir tekneye binen Fedon, Boğaziçi ve Adalar turu yaptı.
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Fedon'a Boğaz turunda oğlu Theo Kalyoncu da eşlik etti.
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78 yaşındaki şarkıcının o anları objektiflere yansıdı.
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