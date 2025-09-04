FedEx, İstanbul Havalimanı'nda yeni tesisini açtı

Federal Express Corporation (FedEx), İstanbul Havalimanı’ndaki yeni küresel hava aktarma tesisini hizmete açtı. Ağustos 2025’ten bu yana faaliyette olan tesis, A.B.D., Avrupa ve dünyanın geri kalanına bağlantı sunuyor.

Açılış törenine katılanlar arasında FedEx Corporation Başkanı ve CEO’su Raj Subramaniam, FedEx COO International & Airline CEO’su Richard W. Smith, FedEx Europe Başkanı Wouter Roels, FedEx Türkiye Operasyonları Başkan Yardımcısı Eser Sezek, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri M. İlker Haktankaçmaz, DHMİ İGA İstanbul Havalimanı Baş Müdürü Abdullah Enis Eker, SHGM İstanbul Temsilcisi Burhan Akyol, İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen ve diğer resmi kurum temsilcileri yer aldı.

FedEx COO International & Airline CEO’su Richard W. Smith, yaptıkları yatırımla ilgili şöyle konuştu: “İstanbul’daki bu yeni tesis, FedEx için stratejik bir hamledir. Küresel hava ve kara ağlarımızı daha da entegre ederek müşterilerimize dinamik ticaret ortamında ihtiyaç duydukları ölçek ve esnekliği sunuyoruz. Bu tesis, aynı zamanda birleşik ağlarımızın gücünü açığa çıkararak küresel hava kargo pazarında uzun vadeli değer yaratma ve büyüme fırsatlarını yakalama yolunda önemli bir adımdır.”

Yeni tesisin Türkiye’yi A.B.D., Avrupa ve Orta Doğu’daki kilit pazarlara haftada 30 FedEx uçuşuyla birbirine bağladığı ve bölgedeki ağın gelecekteki büyümesi için kapasite sunduğu belirtildi. Tesis, FedEx’in küresel hava ağını, FedEx kara ağına şekilde entegre ederek 45 ülkeyi birbirine bağladığı ve haftada 1,3 milyon gönderiyi işlediği kaydedildi.

Avrupa’nın en yoğun hava kargo merkezi haline gelen İstanbul Havalimanı'nın 2024 yılında yaklaşık 2 milyon ton kargo işleyerek bir önceki yıla göre yüzde 24’lük artış kaydettiği ifade edildi.

FedEx Türkiye Operasyonları Başkan Yardımcısı Eser Sezek, tesisi açmaktan gurur duyduklarını belirterek, “Küresel ölçekte büyümek isteyen müşterilerimize daha akıllı ve daha verimli lojistik çözümleri sunmak için özel olarak inşa edildi. En ileri teknolojiyi ve otomasyonu entegre ederek, daha akıllı bir lojistik ağı inşa etme taahhüdümüzü ve müşterilerimize üstün hizmet sunma vizyonumuzu güçlendiriyoruz" dedi.

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen ise şu ifadeleri kullandı: