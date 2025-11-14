FedEx araştırması: Türk KOBİ’leri Asya Pasifik ile ticarette güçlü konumda

Federal Express Corporation (FedEx), Avrupa ve Asya Pasifik arasındaki ticaret koridorlarında eğilimleri, sınır ötesi ticaretin kolaylaştırıcı unsurlarını ve karşılaşılan zorlukları inceleyen bir araştırma yayımladı. Türkiye’nin de dahil olduğu 9 Avrupa pazarında 1.200’ün üzerinde KOBİ, Asya Pasifik bölgesinde ise 13 pazarda 850 KOBİ ile yapılan çalışma; iş dünyasının sınır ötesi büyümeye dair beklentilerini, hazırlık düzeyini ve engelleyici faktörleri ortaya koydu.

Araştırma, Türk KOBİ’lerinin ihracata yönelik güvenini teyit ediyor. Buna göre; 9 Avrupa pazarı arasında Asya Pasifik ve Orta Doğu ile ticaret yapan uluslararası KOBİ oranının en yüksek olduğu ülke Türkiye oldu.

REKLAM advertisement1

REKLAM

Veriler, Türk KOBİ’lerinin ticaretinde Avrupa’nın yüzde 86 ile ilk sırada yer aldığını gösterirken, Asya Pasifik yüzde 67 ile ikinci sıraya yerleşti. Orta Doğu yüzde 46 ile üçüncü, ABD ise yüzde 28 ile dördüncü sırada bulunuyor.

Türk KOBİ’lerinin müşteri tabanında en yüksek bölgesel pay ise Asya Pasifik ülkelerine ait. Müşterilerin yüzde 12’sinden fazlası bu bölgeden geliyor. Asya Pasifik ülkeleriyle ticaret yapan KOBİ’lerin yüzde 92’si, ticaret dengesinin önümüzdeki yıl ihracat lehine döneceğine veya mevcut seviyelerde kalacağına inanıyor. Bu oran, Avrupa–Asya hattında 30 aydır süren kesintisiz büyüme eğilimiyle de uyumlu.

Uluslararası ticaret yapan Türk işletmelerinin yaklaşık yüzde 19’u için Asya Pasifik ülkeleri müşteri tabanının dörtte birinden fazlasını oluşturuyor. Bu oran Avrupa ortalamasının iki katını aşıyor. 2026’ya yönelik beklentilere göre Güney Kore yüzde 70, Çin yüzde 68 ile büyüme fırsatlarında ilk iki sırayı paylaşırken, Japonya yüzde 65 ile bu pazarları takip ediyor. REKLAM Bulgular, Türk KOBİ’lerinin Asya Pasifik’e ihracatta en çok yüzde 51 oranıyla ithalat vergileri ve gümrük tarifeleri nedeniyle zorlandığını gösteriyor. Bunu yüzde 43 ile gümrük mevzuatı, yüzde 41 ile lojistik maliyetleri izliyor. Bu engelleri aşmak için işletmelerin talep ettiği destekler arasında gümrükleme uzmanlığı yüzde 59 ile ilk sırada yer alırken, dijital araçlara yönelik ihtiyaç yüzde 61 ile öne çıkıyor. FedEx Express Türkiye Yer Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Eser Sezek, araştırmanın sonuçlarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu araştırma, Avrupa–Asya Pasifik ticaret koridorunda önemli bir köprü görevi üstlenen yeni İstanbul Hava Transit Tesisimizin açılışını izleyen bu dönemde anlamlı veriler sunuyor. FedEx’in küresel mükemmellik standartlarında işleyen dahili gümrükleme departmanımız sayesinde müşterilerimiz Asya Pasifik başta olmak üzere kilit pazarlara daha yüksek hız, verimlilik ve güvenilirlikle ulaşabiliyor. Geniş hizmet portföyümüz ve gelişmiş dijital araçlarımızla bu kabiliyetler, hızla büyüyen Avrupa–Asya Pasifik ticaret hattının sunduğu potansiyelden yararlanırken müşterilerimize gerçek bir değer katıyor.”