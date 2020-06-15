Federasyon Başkanı Çelen, milli cimnastikçi İbrahim Çolak'tan umutlu - BOLU

Çelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı sakatlık nedeniyle mart ayında sağ omzundan ameliyat edilen İbrahim Çolak'ın antrenmanlarına başladığını belirterek, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle olimpiyatların ertelenmesi onun için bir avantaj gibi göründü. İbrahim Çolak şu anda kendisini toparladı ve antrenmanlarına başladı. Eski kuvveti de yerine gelmeye başladı. Aralık ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası öncesinde 1-2 turnuvayla kendisini de deneme imkanı bulacak." diye konuştu.İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Ferhat Arıcan'ın olimpiyatlarda Türkiye'yi gururlandıracak sporcular olduğunu aktaran Çelen, "Bana göre bu süreci en avantajlı duruma dönüştüren sporcumuz da İbrahim Çolak oldu. Umut ediyorum bunun meyvesini de olimpiyatlarda alacağız." ifadelerini kullandı.Çelen, hedeflerinin olimpiyatlarda madalya almak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"Çok büyük sakatlık olmazsa sporcularımız olimpiyatlarda finallere kalacak. Finaldeki her sporcu madalya adayıdır. Dünya şampiyonalarının en zoru olimpiyatlardan bir yıl önceki dünya şampiyonasıdır. Biz orada iki madalya çıkardık. Üç de olabilirdi. Dünya şampiyonasında madalya alabildiysek olimpiyatlarda da madalya alabiliriz."- İbrahim Çolak: "Önümde yeteri kadar zaman var"Milli cimnastikçi İbrahim Çolak da yaklaşık 3 ay önce sağ omuzundan ameliyat geçirdiğini anlatarak, "Şu anki durumum gayet iyi. Antrenmanlarıma başladım. Eski kuvvetimi geri kazanmaya başladım. Bu da özellikle benim için sevindirici bir haber." diye konuştu.Aralık ayında Avrupa Şampiyonası'nın yapılacağına işaret eden Çolak, "Şu anki hedefimiz o. Avrupa Şampiyonası öncesinde birkaç yarışmaya giderek üzerimizdeki o yarışma eksikliğini atmak istiyoruz." dedi.Çolak, Tokyo Olimpiyat Oyunlarına odaklandıklarını dile getirerek, "Hem eski sağlığıma kavuşmak hem de eski performansımın üzerine daha çok koyabilmek için önümde yeteri kadar zaman var. Ben de bu zamanı iyi bir şekilde kullanabileceğimi düşünüyorum. Hedefim olimpiyat oyunlarında ülkemi en iyi şekilde temsil etmek, Türk bayrağını hak ettiği yere, en yukarıya çıkarmak." şeklinde görüş belirtti.
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