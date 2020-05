Fedakarca çalışan hemşirelerin Kovid-19 mesaisi (1) - VAN

AA

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'a karşı ön safta durmaktan çekinmeyen ve kahraman olarak gösterilen sağlık çalışanları, gece gündüz demeden hastaları sağlıklarına kavuşturmak için özverili bir şekilde çalışıyor. Salgının Türkiye'de de yayılmasının ardından iş yükü ve sorumlulukları artan hemşireler ailelerine duydukları özlemle görevlerini sürdürüyor.Hemşireler olası bulaşma riskine karşı ailelerini ve kendilerini riske atmamak için Sağlık Bakanlığınca oteller, kamuya ait sosyal tesisler, misafirhaneler ile kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarına ait yurtlarda kalıyor.Çocuklarını, eşlerini ve anne babalarını uzun süre göremeyen hemşireler, telefondan görüntülü konuşarak yakınlarıyla hasret gideriyor.- "Duygusal açıdan biraz zorlanıyoruz"Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nden hemşire Ceylan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir sağlık çalışanı olarak yaptığı işle gururlu ve mutlu olduğunu söyledi. İnsanlara yardım etmek için büyük bir çaba sarf ettiklerini anlatan Şahin, şöyle devam etti:"Poliklinikte Kovid-19 olan hastalarla ilgilenirken maske, gözlük ve eldiven gibi koruyucu ekipmanlar kullanıyoruz. Hastalarımızı en güzel şekilde tedavi ediyoruz. Sağlığına kavuşan hastalar taburcu oluyor. Bu süreçte ailelerimizden ve sevdiklerimizden ayrı kalıyoruz. Duygusal açıdan biraz zorlanıyoruz ama görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatıp ailemle kucaklaşmayı dört gözle bekliyorum. Bu sürecin bitmesi için dua ediyorum."- Hemşireler gününde görevlerinin başındalarTürkiye'de 1964 yılından itibaren her yıl 12 Mayıs'ta kutlanan "Uluslararası Hemşireler Günü"nde de görevlerinin başında olacaklarını aktaran Şahin, "Bu günün özel bir anlamı var. İnsanlar böyle özel günlerde hatırlanmak, anılmak ister. Bu süreçte insanlarımızın desteklerini, balkonlardan alkışlarını gördük. Her gün Hemşireler Günü sanki. Herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm hemşire arkadaşlarımızın günü kutlu olsun." diye konuştu.Hemşire Zuhal Mülayimzor ise Kovid-19 sürecinin çok hassas bir süreç olduğunu ve bu dönemde görevini gece nöbetçisi olarak sürdürdüğünü ifade etti. Evli ve 2 çocuk annesi olan Mülayimzor, eve dönüşte çocuklarıyla temasta bulunmamaya çalıştığını belirterek şöyle konuştu:"Salgın nedeniyle evime gittiğim zaman ilk önce izolasyonumu ve hijyenimi sağlıyorum. Çocuklarımla çok fazla temasta bulunmuyorum. Çocuklarınla aynı sofraya oturamıyorsun. Onlara yakınlaşamıyor, sarılamıyor, öpemiyorsun. Bu durum çok zor bir durum. Bu sıkıntılı süreç elbette bitecek. Biz bu süreci en hafif şekilde atlatmak için mücadele ediyoruz. Bu kapsamda hastane idaremiz tarafından da sürekli eğitimler veriliyor."Hemşireler Günü'nün her yıl hastane bünyesinde farklı etkinliklerle kutlanıldığına işaret eden Mülayimzor, şunları kaydetti:"Hemşireler Günü'nde Kovid-19'la mücadelemiz sürüyor. Hastanelerde hastalara şefkat eliyle dokunan, tedavilerini uygulayıp takip eden hemşire arkadaşlarımın gününü kutluyorum. Hastalarımızın iyileştiğini görünce çok mutlu oluyoruz. Sevinçten kimimiz ağlıyoruz, kimimiz alıştığımız hastalarımızdan ayrılacağımız için üzülüyoruz. Bu duygular sadece koronavirüs sürecinde yaşanan duygular değil. İyileşen, taburcu olan tüm hastamız için bu duyguları yaşıyoruz."