Fedakar öğretmenler köydeki öğrenciler için seferber oldu - BİNGÖL

19 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Sarıkuşak ile Kızılçubuk köylerine giden öğretmenler, öğrencilere deneme sınavı kitapçığı dağıttı.Sosyal mesafe kuralından dolayı evlere girmeyen öğretmenler, velilerinin gözetiminde evde sınav gerçekleştirdi.Öğrencilerden Medine Nur Doğan, öğretmenlerinin zorlu günde kendilerinin başarısı için fedakarlık gösterdiğini belirterek, "İyi ki onlar var, öğretmenlerime teşekkür ederim." dedi.Şevin Kaygül de "Bizleri düşünerek buraya kadar gelen öğretmenlerimizin ne kadar fedakar ve iyi bir eğitimci oldukları ortada. Böyle günlerde bizleri yalnız bırakmayan öğretmenlerime teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.Kızının deneme sınavında gözetmen olan anne Hatice Kaygül, "Öğretmenler çocuklarımız için Karlıova’dan buraya geldiler. Ayrıca kızıma deneme sınavı yaptırmak için kitapçık verdiler. Ben de öğretmenleri başlarında olmadığı için sınavda gözetmen oldum. Böyle fedakar öğretmenlerin sayesinde kızımın başarılı olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.- "Öğrencilerimizin başarısı bizim mutluluğumuz olacak"Okul müdürü Fazıl Dilsiz, 16 köyde öğrencilerinin bulunduğunu söyledi."Öğrencilerimizi bu zor dönemde yalnız bırakmamaya çalışıyoruz." diyen Dilsiz, şunları kaydetti:"Köyleri dolaşarak tek tek öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığının onayladığı, ölçme ve değerlendirme merkezinin hazırladığı örnek soruları veriyoruz. Öğrencilerimizin başarısı bizim mutluluğumuz olacak. Deneme sınavı yaptırıyoruz ve bu süreçte ailelerini gözetmen yaparak değerlendirme yapıyoruz.Ayrıca, düzenli şekilde öğretmenlerimiz öğrencileriyle iletişim halinde olup günlük ödev veriyor."
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