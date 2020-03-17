Fedakar baba engelli oğluna "gözü gibi" bakıyor

17 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şanlıurfa'da yaşayan 79 yaşındaki Mehmet Türker, ilerleyen yaşına rağmen doğuştan engelli olan 61 yaşındaki oğlu İsmail Türker'e adeta gözü gibi bakıyor.
Suruç ilçesine bağlı kırsal Küçük Kendirci Mahallesi'nde yaşayan Türker ailesinin 5 çocuğundan en büyüğü olan İsmail, zihinsel engelli olarak dünyaya geldi.
Daha sonra geçirdiği rahatsızlık sonucu görme yetisini de tamamen kaybeden İsmail'in tedavisi için uzun süre mücadele eden babası, oğlunun tedavi süreçlerinden bir sonuç alamadı.
Yaklaşık 8 ay öncesine kadar engelli oğluna eşiyle birlikte bakan Mehmet Türker, hayat arkadaşının vefat etmesinin ardından oğlunun bütün bakımını kendisi üstlendi.
Oğlunun yemeğinden giyimine tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan Türker, evladını hiç yalnız bırakmıyor.
Mehmet Türker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk göz ağrısı oğlunun zihinsel engelli olarak dünyaya geldiğini söyledi.
Oğlunun engelli olması nedeniyle çok zorluklarla karşılaştığını anlatan Türker, yaşadığı zorluklara rağmen Allah'a şükretmeye devam ettiğini belirtti.
Oğlunun engellilik durumunun yıldan yıla ilerlediğini kaydeden baba Türker, "İsmail, 1959'da dünyaya geldi. 1962'de askere gittim. Askerden izine geldiğimde herkes İsmail'in zihinsel engelli olduğunu söyledi. Ben de baktığımda İsmail'de zihinsel sorun olduğunu fark ettim. Zaman geçtikçe İsmail'in durumu daha da kötüleşti. Kendi halinde yaşıyor. Zamanında doktorlara götürdüm. Doktor, İsmail'in zihinsel engelinin çaresinin olmadığını söyledi." diye konuştu.
"Bazı insanlar kördür ama aklı vardır, aklıyla yaşıyordur. İsmail'in ne aklı ne de gözü var." diyen Türker, "Çok zorluk çekiyoruz. Buna rağmen çok şükrederim. Allah ne sıkıntı verirse de O'na karşı şükrümü ederim. 3-5 günlük dünya için niye ahiretimi yok edeyim? Bu dünya gelip geçicidir. Öyle insanlar var ki ahiretini düşünmüyor, onlara acırım. Bugün, yarın yolcudur." ifadelerini kullandı.
İsmail'e ayrı bir sevgi beslediğini anlatan Mehmet Türker, şöyle konuştu:
"İsmail'i diğer çocuklarımdan üstün tutuyorum, çünkü ne aklı ne de gözü var. Buna bakım, bakıcı lazım. Biz buna bakmak zorundayız. Bakmazsak yaşayamaz. Dışarı tek başına çıktığında yolunu kaybediyor. Mecburen birinin sürekli yanında durması lazım. İsmail, Allah'ın bize verdiği bir nimettir. Allah çoğu insana böyle çocuk vermiş. Gözleri kör, aklı noksan, sakat her yerde vardır. Dünyanın kuralı böyledir."
İsmail Türker de babasını çok sevdiğini söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!