Fedakar anne, evinde yaptığı ekmekleri satarak kızlarını okutuyor

07 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kızları Kardelen ve Tutku'nun birer yıl ara ile İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesini kazanmalarının ardından 4 yıl önce Urla'ya yerleşen Duruer Ailesi zaman içinde ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı.
Emekli olan eşine destek olmak isteyen 45 yaşındaki Sibel Duruer, ilçede 182 kadının üye olduğu Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile tanıştı.
Daha önce hiç çalışmayan Duruer, kızlarını okutabilmek için 2 yıl önce anneannesinden öğrendiği köy ekmeği tariflerini evinde yapmaya başladı.
Yaptığı ekmekleri ilk zamanlarda kooperatif aracılığıyla satan Duruer'in ünü kısa sürede ilçe sınırlarını aştı.
"Sibel'in Ekmekleri" adlı sosyal medya hesabı aracılığıyla ürünleri Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da bazı kentlere kargo ile göndermeye başlayan Duruer, kazandığı paranın tamamını kızlarının eğitimi için harcıyor.
Fedakar anne, gününü evinin mutfağında karakılçık unundan soğuk maya ile yaptığı geleneksel köy ekmeklerini pişirmekle geçiriyor.
- "Ben de diplomamı almış gibi hissedeceğim"
Sibel Duruer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinin yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle üniversite okuyamadığını, çocuklarının da aynı şeyi yaşamamasını arzuladığını söyledi.
Günde en az 25 ekmek pişirdiğini, sürekli ekmek yapmanın kendisini çok yorduğunu ancak yıl sonunda kızları sınıflarını geçtiğinde tüm yorgunluğunun geçtiğini anlatan Duruer, şunları kaydetti:
"Her kadın fedakardır, hep çocukları ve eşleri için yaşar. Kadın özverilidir, kendi rahatına bakmaz. Ben bir anne olarak kızlarıma örnek olmak istiyorum. Ben bir kadının evinde bir şeyler yaparak çocuklarını okutabileceğini göstermek istiyorum. Birçok arkadaşım da beni görerek ev ekonomilerine destek olmaya başladı. Bu beni ayrıca mutlu ediyor. Benim hayatta en mutlu olduğum zaman ise kızlarımın mezun olduğu an olacak. Onlar diplomasını aldıkları an ben de diplomamı almış gibi hissedeceğim."
- Annesinin ekmeğini geliştirmek istiyor
İYTE Gıda Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Tutku Çiçek Duruer, annesinin kahramanı olduğunu belirterek, "Ben annemin yaptığı bu ekmeğin lif oranını artırıp su oranını azaltarak bağırsaktaki emilim oranını artırmayı hedefliyorum. Yüksek lisansımda annemin yaptığı ekmek ile ilgili çalışmalar yapmak istiyorum." diye konuştu.
Aynı üniversitenin makina mühendisliği bölümü son sınıf öğrencisi Kardelen İpek Duruer de her konuda annesini örnek aldığını ifade ederek, "Annem bizim için hep fedakarlık yapıyor. Çok sabırlı bir kadın mesala. Ekmeklerini yaparken saatlerce hiç mutfaktan çıkmıyor. Bizim annemize vereceğimiz en büyük hediye ise diplomalarımız. O olmasa ben de kardeşim de okuyamazdık." dedi.
Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Sibel Uyar da Duruer'in çocuklarını okutabilmek için yaptığı özverinin tüm kadınlara örnek olduğunu dile getirerek ilçede çok sayıda kadının evini geçindirmek, çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak için ekmek gibi ürünleri yapıp internet üzerinden pazarlamaya başladığını söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!