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Fed yetkililerinin açıklamaları beklentileri değiştirdi

Fed Guvernörü Philip Jefferson ve Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker'ın 14 Haziran'da faizi sabit bırakmayı destekleme eğiliminde olduklarını açıkladı. Bu iki ismin açıklamalarının ardından söz konusu toplantıda faizin sabit tutulması ihtimali yüzde 33.4'ten yüzde 62.2'ye yükseldi. 25 baz puanlık bir faiz artırım ihtimali ise yüzde 66.6'dan yüzde 37.8'e düştü 

Giriş: 01.06.2023 - 08:30 | Güncelleme: ABONE OL
Fed yetkililerinin açıklamaları beklentileri değiştirdi
HABERTURK.COM / Ajanslar

Piyasalarda düne kadar Fed'in 14 Haziran'da 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesi beklenirken, Fed yetkililerinden gelen açıklamalar bu beklentilerde değişimlere yol açtı.

Fed Guvernörü ve Başkan Yardımcısı Adayı Philip Jefferson katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada benzer bir şekilde haziran toplantısında faiz artırımlarına ara verme eğiliminde olduğunu belirtti. Jefferson "Gelecek toplantıda politika faizimizi sabit tutma kararı bu döngüde zirveye ulaştığımız şeklinde yorumlanmamalıdır" sözleriyle haziran toplantısında faiz artırımlarına ara verilse bile gelecekteki olası faiz artırımları için açık kapı bıraktı.

'FİKRİM DEĞİŞEBİLİR'

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker ise şu an için Haziran ayı FOMC toplantısında faiz artırımına gidilmemesini destekleme eğiliminde olduğunu, bununla birlikte gelecek ekonomik verilerin fikrini değiştirebileceğini söyledi.

Harker, finansal istikrar konulu bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bu toplantıya, faiz artırımını atlamamız gerektiğini düşünerek gidiyorum. Bununla birlikte, Cuma günü açıklanacak olan ABD iş gücü piyasasıyla ilgili veriler fikrimi değiştirebilir" dedi.

OLASILIKLARDA SERT DEĞİŞİM

Bu iki açıklamanın ardından CME FedWatch Tool'da faizin sabit tutulması ihtimali yüzde 33.4'ten yüzde 62.2'ye yükseldi. 25 baz puanlık bir faiz artırım ihtimali ise yüzde 66.6'dan yüzde 37.8'e düştü.

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