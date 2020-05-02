Fed yetkilileri Kovid-19 salgınının ABD ekonomisine etkisini değerlendirdi

Kaplan, katıldığı bir televizyon programında, Kovid-19 salgınının Amerikan ekonomisinde bu yılın ikinci çeyreğinde ciddi bir daralmaya neden olacağını aktardı.
Ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 30'a varan oranda azalabileceğini belirten Kaplan, yılın üçüncü ve dördüncü çeyreklerinde büyümenin görüleceğini kaydetti.
Kaplan, "Bu yıl muhtemelen yüzde 4,5 ila yüzde 5 arasında bir küçülme yaşayacağız. Bu tarihi bir daralma." değerlendirmesinde bulundu.
- "Daha hızlı büyüme için teşvike ihtiyacımız olacak"
Salgının iş gücü piyasasına etkisini de değerlendiren Kaplan, ülkedeki işsizlik oranının gelecek aylarda yüzde 20'lere kadar çıkabileceğine ve işsizlik oranının yıl sonunda yüzde 8 ila yüzde 10 arasında gerçekleşebileceğine dikkati çekti.
Kısa vadede dezenflasyon beklediklerine de değinen Kaplan, "Yılın geri kalanında daha hızlı büyüyebilmemiz için teşvike ihtiyacımız olacak, böylece işsizlik oranını düşürebiliriz." diye konuştu.
Kaplan, "Faiz oranları uzun bir süre daha düşük kalacak ve Fed'in bu dönemi aşmak için daha fazla şey yapması gerekecek." dedi.
- "Ekonomide kalıcı ve derin bir hasara yol açabilir"
Ayrıca, Fed'in St. Louis Şubesi Başkanı James Bullard da The Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajda, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında işletmelerin geçici olarak kapatılmasının ekonomide "kalıcı ve derin" bir hasara yol açabileceğini ifade etti.
Ekonomideki küçülmenin daha çok yılın ikinci çeyreğinde hissedileceğini aktaran Bullard, yılın ikinci yarısında ise toparlanmanın başlayacağını kaydetti.
Bullard, "ABD ekonomisinde durdurma düğmesine basabilirsiniz ancak bunu çok uzun süre devam ettirmeye çalışırsanız çok fazla sorun birikmeye başlar, iflaslar ve iş kayıpları olur." değerlendirmesinde bulundu. Ülke ekonomisinin risk altında olduğunu vurgulayan Bullard, üretime tekrar başlanması gerektiğini anlattı.
- "Ekonomik toparlanma üzerinde çalışılmalı"
Öte yandan, Fed'in Richmond Şubesi Başkanı Thomas Barkin ise katıldığı bir video konferans etkinliğinde, sağlık görevlilerinin Kovid-19 salgınına karşı uygulanan kısıtlamaları hafifletmeye başlanmasının uygun olduğuna işaret etmeden ekonomide hızlı bir toparlanmanın sağlanamayacağını aktardı.
Barkin, merkez bankasının ekonomiyi desteklemeye devam edeceğini belirterek, ekonominin toparlanma oranı üzerinde çalışılması gerektiğini vurguladı.
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