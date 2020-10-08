ABD Merkez Bankası ( Fed) yetkilileri, merkez bankasının yeni para politikası yaklaşımını uygulamaya nasıl yansıyacağı ve koronavirüsün neden olduğu resesyona karşı atacakları yeni adımlar üzerinde fikir ayrılığı yaşıyorlar. Fed yetkilileri Ağustos ayında para politikasına kapsamlı yeni bir yaklaşım getirme konusunda oy birliği ile karar almıştı.
Fed bu yeni yaklaşım çerçevesinde artık ekonomi azami istihdama ulaşana kadar faiz oranlarını sıfıra yakın tutacağını açıklamıştı. Fed'in 15-16 Eylül'de yaptığı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarına göre yetkililerin çoğu "Politika faizinin geleceğe dönük yönlendirmenin potansiyel sonuçları bazında ve daha anlaşılır yapılması" görüşünü ortaya koydu.
Ancak yetkililer Fed'in ileriye dönük planları hakkında "daha net yönlendirme yapılmasının yaratacağı sorunları" da ele aldı. Bazı yetkililer enflasyonun yüzde 2'yi aşacağının net şekilde ortaya konmasına isterken, bazıları da bu konuda taahhüt verilmesinin ekonominin toparlanmasına şu aşamada yardımcı olmayacağını ifade ettiler.
TAHVİL ALIMLARI GÖRÜŞÜLECEK
Bu tartışmaların boyutu küresel koronavirüs salgının neden olduğu resesyonda ekonomiyi yönetmeye çalışan Fed'in karşı karşıya olduğu belirsizliği yansıtıyor. Tutanaklarda yetkililerin zayıf enflasyonunun küresel bir sorun olduğuna ve Trump yönetimi ile Kongre'nin yeni mali destek paketi üzerinde uzlaşmakta başarısız olacağına dair endişeler de yer aldı.
Ayrıca tutanaklarda Fed'in şu anki aylık 120 milyar dolar tutarında gerçekleştirdiği tahvil alımlarına yönelik değişiklikler yapılmasının görüşülmeye başlandığını ancak "bazı" yetkililerin bu konunun "ileriki görüşmelerde" ele alınmasının daha uygun olacağını söylediği ifadesi yer aldı. Ancak bu görüşmelerin yakın bir zamanda başlaması bekleniyor.
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