Fed tutanakları yayınlandı

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Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 31 Ocak-1 Şubat'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin 25 baz puan artışla 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltildiği son toplantının tutanakları, neredeyse tüm Fed yetkililerinin faiz artış hızının azaltılmasında hemfikir olduğunu gösterdi.

Tutanaklarda, "Toplantıda neredeyse tüm yetkililer federal fon oranı için hedef aralığın 25 baz puan artırılmasının uygun olduğu konusunda hemfikir oldu" ifadesi yer aldı.

Fed'in tutanaklarında, bu yetkililerin çoğunun, faiz artışlarının hızını daha da yavaşlatmanın ekonominin maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefleri doğrultusundaki ilerleyişini daha iyi değerlendirmelerine imkan sağlayacağını gözlemlediği aktarıldı.

Birkaç yetkilinin ise son toplantıda faiz oranının 50 baz puan artırılmasından yana olduğu belirtilen tutanaklarda, bu yetkililerin fiyat istikrarının zamanında sağlanmasına yönelik risklere ilişkin görüşleri dikkate alarak daha büyük bir artışın faiz oranını yeterince kısıtlayıcı bir duruş elde edebileceğine inandıkları seviyelere daha hızlı yaklaştıracağını aktardığı kaydedildi.

Tutanaklarda, enflasyonun uzun vadeli hedefin hala oldukça üzerinde olduğuna işaret edilerek, Fed yetkililerinin genel olarak enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin politika görünümünü şekillendiren önemli bir faktör olmaya devam ettiğini ve risk yönetimi açısından enflasyon net bir şekilde yüzde 2'ye düşene kadar kısıtlayıcı bir politika duruşunun sürdürülmesinin uygun olduğunu belirttiği ifade edildi.

Bazı yetkililerin yeterince kısıtlayıcı olmadığı kanıtlanan bir politika duruşunun enflasyonist baskıları hafifletmede sağlanan son ilerlemeyi durdurabileceğine dikkati çektiği aktarılan tutanaklarda, aynı zamanda bunun enflasyonun uzun süre yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmasına yol açabileceğinin belirtildiği vurgulandı.

Tutanaklarda, yetkililerin Komite'nin geçen yıl para politikasını yeterince kısıtlayıcı bir duruşa doğru getirmede önemli ilerleme kaydettiği konusunda hemfikir olduğu aktarıldı.

Bankanın tutanaklarında, para politikası duruşunun sıkılaşmasının kümülatif etkisinin enflasyonist baskıları yumuşatmaya başladığına dair işaretler olmasına rağmen, enflasyonun uzun vadeli yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde ve iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiği belirtildi.

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