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        Fed tutanakları yayımlandı

        ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklar, Fed yetkililerinin, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın uygulamayı planladığı ticaret ve göç politikalarının yol açabileceği enflasyon risklerine işaret ettiğini ortaya koydu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 00:04 Güncelleme: 09.01.2025 - 00:04
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        Fed tutanakları yayımlandı
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        Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 17-18 Aralık 2024'te düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

        Politika faizinin beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürülerek yüzde 4,25-4,50 aralığına indirildiği son toplantının tutanakları, yukarı yönlü enflasyon risklerinin arttığının düşünüldüğünü gösterdi.

        Trump'ın ismi geçmese de olası politika değişikliklerinin etkilerine dikkat çekilen tutanaklarda, "Yetkililer, enflasyonun yüzde 2'ye doğru ilerlemeye devam edeceğini beklemekle birlikte, son dönemde beklenenden daha yüksek enflasyon verileri ile ticaret ve göç politikasındaki potansiyel değişikliklerin etkilerinin, sürecin daha önce öngörülenden daha uzun sürebileceğine işaret ettiğini belirtti." ifadelerine yer verildi.

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        ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ

        Tutanaklarda bazı yetkililerin enflasyondaki düşüş sürecinin geçici olarak durmuş olabileceğini gözlemlediği veya böyle bir riskin varlığına işaret ettiğine değinilerek, birkaç yetkilinin finansal piyasalardaki olumlu havanın ve ekonomik faaliyetteki ivmenin enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam edebileceğini değerlendirdiği aktarıldı.

        Bankanın tutanaklarında, tüm yetkililerin dış ticaret ve göçü etkileyen politikalardaki olası değişikliklerin kapsamı, zamanlaması ve ekonomik etkileri konusundaki belirsizliğin yüksek olduğunu düşündüğü, bazı yetkililerin bu konulara dair varsayımlarını projeksiyonlarına dahil ettiği bildirildi.

        ENFLASYON GÖRÜNÜMÜNE İLİŞKİN YUKARI YÖNLÜ RİSKLER ATTI

        Tutanaklarda, "Yetkililerin neredeyse tamamı, enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü risklerin arttığı değerlendirmesinde bulundu. Yetkililer, FOMC'nin politika gevşeme hızını yavaşlatmanın uygun olacağı noktada ya da bu noktaya yakın olduğunu belirtti." ifadeleri kullanıldı.

        Bankanın tutanaklarında, yetkililerin verilerin beklendiği gibi gelmesi, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir bir şekilde düşmeye devam etmesi ve ekonominin maksimum istihdama yakın kalması durumunda, zaman içinde kademeli olarak daha nötr bir politika duruşuna doğru ilerlemeye devam etmenin uygun olacağını kaydettiği aktarıldı.

        ABD'nin seçilmiş Başkanı Trump, göreve geldiğinde ithalatta ciddi gümrük vergisi artışına gitmeyi planladığını açıklamıştı. Fed'in gelecek toplantısı 28-29 Ocak'ta yapılacak.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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