Fed tutanakları sonrası Bitcoin sert düştü - Bitcoin fiyatları ne kadar oldu?

Dün Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 14-15 Aralık 2021'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Yayımlanan Fed tutanaklarında "Üyeler genel olarak, ekonomi, iş gücü piyasası ve enflasyona ilişkin görünümler göz önüne alındığında, federal fon oranının üyelerin daha önce tahmin ettiğinden daha erken veya daha hızlı bir şekilde artırmanın gerekebileceğini belirtti" ifadesi yer aldı.

Bu ifade erken bir faiz artırımının sinyali olarak kabul edildi. Dolar küresel olarak güçlenirken kripto paralarda pay piyasalarına paralel bir şekilde sert düşüş yaşandı.

Tutanak yayımlanmadan önce 46.500 dolar civarında seyreden Bitcoin bu sabah 43.000 doların altını gördü.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 7.4 değer kaybetti. Ethereum ise yüzde 9.8 düşerek 3.438 dolara geriledi. Binance Coin'de düşüş yüzde 8, Solana'da yüzde 11, Cardano'da ise yüzde 10'u buldu.

200 MİLYAR DOLAR BUHARLAŞTI

Kripto paraların toplam piyasa değeri Fed tutanaklarının açıklanmadan önce 2 trilyon 250 milyar dolar civarındaydı. Bu rakam bu sabah itibarıyla 2 trilyon 50 milyar dolara düştü. Yani yaklaşık 12 saatte kripto paraların değeri 200 milyar dolar buharlaştı.

'KRİTİK BÖLGEDE'

Huobi Global Araştırma Beste Naz Süllü Fed tutanaklarının yayımlanmasının ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"14-15 Aralık tarihli FOMC toplantısına ilişkin yayımlanan tutanakları piyasa oldukça şahin buldu. İstihdam piyasasının sıkı olduğu ve 8,8 trilyon dolarlık bilançonun ‘yüklü’ şekilde azaltılması gerektiği belirtildi. Aralık ayındaki toplantıda yayımlanan beklentilerin yer aldığı projeksiyonda da FOMC üyeleri 2022’de üç faiz artışını işaret etmişti. Dünkü tutanakların ardından ilk kez Fed’in mart ayında faiz artırma olasılığı %70’in üzerine çıktı. 42.000 dolar seviyesinde gördüğümüz Bitcoin bu bölgelerde oldukça kritik önem taşıyor. 2021’de bireysellerin yoğunlukla aldığı fiyat aralığı 40.000-45.000 dolar seviyesiydi. 59 şirketin alım ortalaması ise 30.000-35.000 dolar bölgesiydi. Teknik olarak zirveden itibaren var olan alçalan trend 42.000 dolar seviyesinden geçmekte. Bu nedenle geldiği noktalarda tutunabilirse yeniden 50.000 dolar bölgesine tepkiler gelebilir."