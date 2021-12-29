Küresel piyasalarda gözler, Ocak ayında ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı faiz kararı açıklamasına çevrilmiş durumda. Tüm dünyada ve ülkemizde de merakla beklenen konuya ilişkin son durum belli oldu. Peki FED faiz toplantısı ne zaman ve hangi gün açıklanacak?

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

FED'in 2022 yılında yapacağı toplantı Ocak ayının sonunda yapılacak. Yer alan bilgiye göre 2022 Ocak FED toplantı tarihi 25 – 26 Ocak tarihlerinde.

FED FAİZ KARARI OCAK AYINDA NE OLUR?

FED aralık ayında beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık varlık alım programında 30 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurmuştu. FED Başkanı Jerome Powell ve yetkililer son toplantıda varlık alımını azaltma sürecini hızlandırma kararı almış, 2022 yılı için 3 faiz artışı sinyali vermişti.

ABD MERKEZ BANKASI 2022 FED TOPLANTI TARİHLERİ

2022 yılında 8 kez gerçekleştirilecek FED FOMC toplantılarının tarihleri aşağıdaki gibidir.

2022 Ocak FED toplantı tarihi 25 – 26 Ocak FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Kasım FED toplantı tarihi 1 – 2 Kasım FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Aralık FED toplantı tarihi 13 – 14 Aralık FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)