FED toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Küresel piyasalarda gözler, ABD'de enflasyon verisinin beklentileri aşmasının ardından ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrilirken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı bekleniyor.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

Takvime göre bu ayki FED toplantısı 21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Öte yandan, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda "Covid-19 Zamanında Para Politikası" başlıklı bir konuşma yapan Powell'ın açıklamalarının ardından küresel piyasalarda pozitif bir hava seyretmişti.

FED FAİZ KARARI ÖNCESİ SON DURUM

Avrupa hisse senetleri, Çin’deki gayrimenkul krizi ve bu hafta yapılacak Fed toplantısı öncesi artan endişelerin riskten kaçınma eğilimini güçlendirmesinin ardından son bir ayın en büyük düşüşünü gerçekleştirdi.

Stoxx Europe 600 Endeksi 22 Temmuz’dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Ham madde hisseleri, demir cevheri fiyatlarındaki düşüşün derinleşmesi ve baz metallerdeki kayıplarla birlikte en fazla düşen sektör oldu ve ham madde şirketlerini içeren alt endeks yüzde 3,8 geriledi. Almanya gösterge endeksi DAX yüzde 1,6 düştü.

Çin’de gayrimenkul sektöründe yaşanan kriz Pazartesi günü tüm piyasalarda etkisini hissettirdi ve Hong Kong’da gayrimenkul geliştirme firmaları sert düştü. Ancak Kairos Partners portföy yöneticisi Alberto Tocchio, diğer kıtalardaki piyasalara “sıçrama etkisinin” olmasını beklemediğini söyledi.

Tocchio, “Bir düzeltme hareketi yaklaşıyordu ve er geç başlayacak olan bu hareket, tarihin en büyük kesintisiz rallisinin ardından sağlıklı. Kısa vadede yatırımcı güvenini zedeleyen diğer faktörler arasında enflasyon ve yavaşlayan büyüme yer alıyor” dedi.

Piyasalarda tüm gözler Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek Fed toplantısından sonra yapılacak açıklamaya çevrildi. Yetkililerin bu toplantıda teşvikleri azaltmaya başlayacaklarına ilişkin işaret vermesi bekleniyor. Deutsche Lufthansa AG, hükümetin kurtarma desteğinin bir kısmını geri ödemek için 2,14 milyar euro (2,5 milyar dolar) fon sağlamaya ilişkin planlar açıklaması sonrası yüzde 5 değer kazandı.