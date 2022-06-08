Ekonomideki dalgalı seyir nedeniyle hakkında en çok araştırma yapılan konulardan biri de FED toplantısı oldu. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de merakla beklenen toplantının tarihi açıklandı. Peki, en yakın FED toplantısı hangi gün ve FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?