Küresel piyasalarda gözler, ABD'de enflasyon verisinin beklentileri aşmasının ardından ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrilirken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı bekleniyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ GÜN?

Takvime göre önümüzdeki FED toplantısı 2-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Öte yandan, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda "Covid-19 Zamanında Para Politikası" başlıklı bir konuşma yapan Powell'ın açıklamalarının ardından küresel piyasalarda pozitif bir hava seyretmişti.

FED TOPLANTI TARİHLERİ 2021

Önümüzdeki FED toplantısı tarihleri 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık 2021 olacak. Toplantı sonrası alınan karar kamuoyuna duyurulacak.