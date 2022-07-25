Fed toplantısı faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Fed faiz kararı ne olur, artar mı, sabit mi kalır? Temmuz Fed faiz toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

Fed toplantısı faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Fed faiz kararı ne olur?

Fed toplantısı faiz kararının ne zaman açıklanacağı araştırmaları son günlerde hız kazandı. ABD enflasyonu yıllık bazda yüzde 8,6'ya yükselerek 41 yılın zirvesine çıktı. Rekor seviyeye ulaşan enflasyonun ardından Amerikan Merkez Benkası'nın Fed faiz kararı için alacağı karar merak konusu oldu. İşte, Fed faiz toplantısı tarihi ve faiz kararı hakkında merak edilenler...

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