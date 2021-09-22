ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu haftaki toplantısında "varlık alım azaltımına (tapering)" ilişkin ip uçları vermesi beklenirken faiz artırımından da uzak durması bekleniyor. Ekonomistler, Fed'in taperinge başlamanın, faiz artışına da geçileceği anlamına gelmeyeceğini vurgulayabileceğini aktardı.
FED TOPLANTISI BUGÜN SAAT KAÇTA?
FED faiz toplantısı 21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. FED Başkanı Powell saat 21:00 itibari ile faiz kararını açıklaması bekleniyor.
FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NEDİR?
Oxford Economics ABD Başekonomisti Gregory Daco, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede. Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında taperinge hazırlık yapmaya devam edeceğini belirtti ve Fed'in resmi olarak taperingi kasım ayında ilan edebileceğini ifade eden Daco, aralık veya ocak ayında azaltımlara başlanabileceğini aktardı. Daco ancak borç tavanı krizinin taperingi öteleyebileceğini dile getirdi.
Taperingin sekiz aya yayılabileceğini vurgulayan Daco, hem hazine hem de ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarında orantılı bir azalış olabileceğini kaydetti ve daha sonra Fed'in Sistem Açık Piyasa Hesabını ve bilançonun daralmasını engellemek, niceliksel sıkılaşmadan kaçınmak için vadesi gelen tahvillere yeniden yatırım yapabileceğini söyledi.
Powell'ın taperingle, faiz artırımının zamanlamasını ayırmayı amaçlayabileceğini belirten Daco ancak bunun zorlu olabileceğini ifade etti. Daco, ilk faiz artırımının 2023'ün başlarında olabileceğini ve bu artışın 25 baz puan olabileceğini aktardı.
FOMC'nin 2021 için en son tahminlerinin zayıf büyüme ve yüksek enflasyon şeklinde olabileceğini dile getiren Daco, 2022 için de büyüme ve enflasyonun daha yüksek seviyelere revize edilebileceğini kaydetti.
"POWELL, TAPERİNGİN FAİZ ARTIRIMININ BAŞLANGICI ANLAMINA GELMEDİĞİNİ TEKRAR EDECEK"
Rabobank Kıdemli ABD Ekonomisti Philip Marey de Fed'in taperingin yıl sonundan önce gerçekleşebileceğine dair bir ön bildirimde bulunabileceğini vurguladı.
Fed'in taperinge ilişkin resmi açıklamayı kasım ayında yapabileceğini belirten Marey, aralık ayında da eyleme geçebileceğini ifade etti.
Marey, bu sürecin 2022'den önce tamamlanabileceğini dile getirerek, Powell'ın bu azaltımın planlamasıyla ilgili kaba taslak bir takvim de sunabileceğini aktardı.
Ekonomik projeksiyonların 2024'ü de kapsayabileceğini dile getiren Marey, bunun da bankanın faiz beklentisi grafiğinde (dot plot) ilk defa 2024 beklentisinin de yer alacağı anlamına geldiğini söyledi ve dot plot'a göre, ilk faiz artırımının 2022'nin sonundan önce olabileceğini kaydetti.
Powell'ın enflasyonun neden geçici olduğuna dair görüşlerini tekrar edebileceğini belirten Marey, enflasyona dair projeksiyonun FOMC'nin bu geçiciliğin ne kadar süre olduğuna ilişkin düşüncesini de ortaya koyacağını ifade etti.
Marey, taperinge ilişkin sürecin tamamlanmasının faiz artırımına başlanacağı anlamına gelmediğini, yinelenebileceğini aktardı.
Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy ise yüzde 50 ihtimalle Fed'in taperinge başlayacağını duyurabileceğini dile getirdi.
Levy, Fed'in daralmaya yönelik bu adımın, faiz oranlarının artırımının zamanı konusunda herhangi bir etkisinin olmayacağını vurgulayabileceğine de vurgu yaptı.
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