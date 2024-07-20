Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Fed faiz kararı bekleniyor. Yeni karar için gözler yeni toplantı tarihine çevrildi. ABD Merkez Bankası 2024 temmuz ayı faiz kararı, PPK toplantısı sonrasında netlik kazanacak. Fed faiz kararı için geri sayım sürerken "Fed faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?" sorusunun yanıtı ile ilgili merak edilenleri sizlerle paylaştık. İşte detaylar...
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Piyasalar bu kararı bekliyor... Fed temmuz ayı faiz kararı için gözler Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildi. Bilindiği gibi, ABD Merkez Bankası PPK toplantı takvimine göre bu sene 8 toplantı gerçekleştiriliyor. Temmuz ayı Fed faiz kararı beklentileri, kararların açıklanacağı tarih ve konuyla ilgili detayları sizler için haberimizde derledik. İşte Fed faiz toplantısı ve kararları hakkında merak edilen soruların yanıtları...
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TEMMUZ FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası tarafından Temmuz ayı PPK toplantısı 30-31 Temmuz günlerinde düzenlencek. Toplantının ardından faiz kararı ise 31 Temmuz günü saat 21:00 sıralarında açıklanıyor olacak.
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Diğer toplantı tarihleri:
17-18 Eylül 2024
6-7 Kasım 2024
17-18 Aralık 2024
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