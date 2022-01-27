Fed sonrası dolarda son durum

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Dolar dün Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası güçlendi. Fed beklendiği gibi faiz oranını sabit bırakırken Powell mart ayında faiz artırma niyetinde olduklarını belirtti. Ayrıca varlık alımlarına son verme vaktinin geldiğini de ifade etti.

Bu açıklamalar piyasa beklentisinden daha 'şahin' bulundu. Bu sebeple dolarda yükseliş yaşandı.

Dolar/TL yeni güne 13.60'ın üzernde başladı.