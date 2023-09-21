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        Haberler Ekonomi Altın Fed sonrası altında son durum - Altın Haberleri

        Fed sonrası altında son durum

        Fed'in dün faizi sabit bırakması ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının ardından gram altın güne düşüşle başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 10:45 Güncelleme: 21.09.2023 - 10:45
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        Dün dolar kurundaki yükselişe karşın altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı 1.692-1.675 lira bandında hareket ederek günü yüzde 0,05 azalışla 1.677 liradan tamamladı.

        Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,10 azalışla 1.675 liradan işlem gördü. Altının ons fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,18 düşerek 1.926 dolarda geriledi.

        Analistler, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında bıraktığını belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın karar sonrası yapmış olduğu açıklamalarda, uygun olması halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduklarını ifade etmesinin dolar endeksli değerli madenler piyasasında oynaklığın artmasına neden olduğunu belirtti.

        Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.940 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

        AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB politika faizinin 500 baz puan artırılarak yüzde 30'a çıkarılacağını tahmin ediyor.

        Anket sonuçlarına göre, 250 ila 600 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 27,50 ile yüzde 31, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 35 ile 45 arasında yer aldı.

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