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ABD Merkez Bankası (Fed) 16 Haziran tarihli toplantının tutanaklarını yayımladı. Fed üyeleri toplantıda teşviklerin geri çekilmeye nasıl başlanacağını tartıştılar. Komite, varlık alımlarının azaltılması için ortaya konan hedeflerde daha fazla ilerleme sağlanması şartının henüz yerine gelmediği tespitinde bulundu. Üyeler ekonomik görünümün iyileşmeye devam ettiğini ve pandeminin ekonomi üzerindeki negatif etkilerinin büyük bölümünün hali hazırda gerçekleştiği kararına vardı.

'MORTGAGE' TAHVİLLERİ KONUSUNDA GÖRÜŞ AYRILIĞI YAŞANDI

Tutanaklar para politikasının destekleyici kalmaya devam edeceğini ortaya koydu. Tutanaklarda, "Enflasyon için yakın vadeli görünüm belirgin şekilde yukarı yönlü revize edildi. Fed, parasal genişlemeyi azaltmaya nasıl başlayabileceğini tartıştı. Bazı üyeler mortgage tahvillerinin hazine kağıtlarından hızlı azaltılmasını savundu ve bu konuda görüş ayrılığı yaşandı" ifadeleri yer aldı.

Tutanaklara göre katılımcıların birkaçı konut piyasalarındaki değerlenme baskıları ışığında mortgage destekli menkul kıymet alımının Hazine kağıdı alımına göre daha erken veya daha çabuk azaltılmasında fayda gördü.

Bazı üyeler gelen verilerin ekonomideki ivme konusunda çok az net işaret sağladığını gördüklerini belirtti. Birkaç katılımcı, Fed faiz oranları için ileri dönük yönlendirmede ortaya koydukları ekonomik şartların Mart ayında öngörülenden biraz daha erken yakalanabileceğini öngördü.