Fed öncesi dolarda son durum

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Küresel piyasalar bugün Fed'in açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Saat 21.00'de Fed'in son 3 toplantıda olduğu gibi 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesi beklenirken hem karar metnindeki ifadeler hem de Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlar dikkatle takip edilecek.

Dolar bu kritik güne 18.61 liradan başladı.

Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi dün 111.7'nin üzerini görürken bu sabah itibarıyla 111.3'e geriledi. Euro/dolar ise 0.99'un altında işlem gördü.

Beklenen faiz artırımı öncesi dün yüzde 4'ün üzerine tırmanan ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirisi ise bu seviyenin üzerindeki seyrine devam ediyor.

Analistler faiz kararıyla beraber verilecek mesajlarda Fed'in şahin duruşunu koruması durumunda doların küresel olarak güçlenebileceğini belirtti.