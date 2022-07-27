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Bugün piyasaların gözü kulağı Fed'in saat 21.00'de açıklayacağı faiz kararında olacak.

Bu karar öncesinde dolar/TL'de gün içerisinde yükseliş yaşandı. Güne 17.85 liradan başlayan dolar, öğleden sonra 17.90 lirayı aştı.

Fed'in artan enflasyon karşısında bugün de 75 baz puanlık artırıma gitmesi bekleniyor. Karar metni ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarındaki yönlendirmelerin piyasaların seyrinde belirleyici olacağı tahmin ediliyor

Son yükselişle beraber dolar/TL temmuz başından bu yana yüzde 7.2 yükselmiş oldu.

ENDEKS YÜZDE 2 YÜKSELDİ

Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi ise ay başında 104.69 seviyesindeydi. Endeks 14 Temmuz'da 108'in üzerini görmesinin ardından bugün 106.95'e gerilemiş durumda. Temmuz genelinde dolar endeksi yüzde 2 yükseldi.

Bu arada Euro/TL de bugün 18.10'dan 18.19'a kadar yükseldi.