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        Haberler Bilgi Ekonomi Fed ocak ayı faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak ve beklenti ne yönde?

        Fed faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

        Fed toplantı takvimi gündeme geldi. ABD Merkez Bankası (Fed), yeni yılın ilk faiz kararını duyurmak için geri sayıma geçti. Yatırımcıların ve ekonomistlerin merak ile beklediği bu karar, küresel piyasalarda yeni yılın ilk yön belirleyicisi olacak. Başkan Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar, gelecekteki para politikaları hakkında önemli ipuçları verecek. Ocak ayı toplantısında faiz artırımı olup olmayacağı konusundaki belirsizlik devam ederken, açıklanacak kararın piyasalarda dalgalanmalara neden olabileceği ifade ediliyor. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 23:38 Güncelleme: 21.01.2025 - 00:26
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        • 1

          Gözler Jerome Powell’ın açıklamalarına çevrildi. Küresel çapta yükselen enflasyon ve büyüyen durgunluk endişeleri, Fed’in politikalarını daha da kritik hale getiriyor. Toplantı sonrası yapılacak açıklamalar, yatırımcıların stratejilerini ve ekonomik öngörülerini yeniden şekillendirecek. Peki, Fed faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak ve beklenti ne yönde? İşte ayrıntılar...

        • 2

          FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          En yakın tarihli Fed toplantısı, 28-29 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek.

          Faiz kararı ise 29 Ocak’ta saat 22.00’de açıklanacak.

        • 3

          FED 2025 TOPLANTI TAKVİMİ İLAN EDİLDİ

          ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin toplantı takvimini duyurdu. Fed'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yıllarda düzenlenecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarının planlanan tarihlerine yer verildi. FOMC, her yıl olduğu gibi 2025 ve 2026'da da 8 kez toplanacak.

        • 4

          Buna göre, FOMC toplantıları 2025 yılında 28-29 Ocak, 18-19 Mart, 6-7 Mayıs, 17-18 Haziran, 29-30 Temmuz, 16-17 Eylül, 28-29 Ekim ve 9-10 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

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