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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Fed Nisan faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantısı ne zaman? Fed bu ay faizi düşürür mü, ne zaman düşürür, beklenti ve tahminler ne yönde? - Merak Edilenler Haberleri

        Fed Nisan faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed ne zaman faiz indirimine gidecek?

        Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı bekleniyor. Toplantı öncesi faiz açısından beklentiler tartışılıyor. Ancak arka arkaya Fed Başkanı Jarome Powell'dan gelen açıklamalar, yakın bir zamanda faiz indirimi olmayacağının sinyalini veriyor. Peki, Fed Nisan faiz kararı ne zaman açıklanacak ve beklentiler ne yönde? İşte, son açıklamalarla beraber Fed faiz kararı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 07:29 Güncelleme: 30.04.2024 - 07:29
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        • 1

          Fed Nisan faiz kararı için piyasalarda hareketlenme başlarken, çeşitli senaryolar tarışılıyor. Ancak hiçbiri Fed'in yakın zamanda faiz indirimine gitmeyeceğini belirterek, enflasyon rakamlarının daha ikna edici olması gerektiğini vurguluyor. İşte, Fed Nisan faiz karar toplantı tarihi ve faiz oranı hakkında yapılan son açıklamalar...

        • 2

          FED NİSAN FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ABD Merkez Bankası Nisan faiz kararı toplantısı 30 Nisan - 1 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Toplantı ardından faiz kararı ise 1 Mayıs günü saat 21.00 - 22.00 sıralarında açıklanacak.

        • 3

          FED BU AY FAİZİ DÜŞÜRÜR MÜ?

          ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Kanada Ekonomisi Washington Forumu etkinliğinde yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin geçen yılki performansının "oldukça güçlü" olduğunu anımsattı.

          Artan arzın güçlü büyümeyi, harcamaları ve istihdamı desteklemesi ve enflasyondaki kayda değer düşüş nedeniyle geçen yıl yüzde 3'ün üzerinde bir büyüme elde ettiklerini dile getiren Powell, "Son veriler, sağlam bir büyüme ve iş gücü piyasasında devam eden güç olduğunu ancak aynı zamanda yüzde 2 enflasyon hedefimize dönüş konusunda bu yıl daha fazla ilerlemenin kaydedilmediğini gösteriyor." diye konuştu.

        • 4

          HAZİRAN'DA BEKLENEN FAİZ İNDİRİMİ SEKTEYE UĞRADI

          Powell, para politikasını gevşetmeden önce enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerleyeceğine dair daha fazla güvene ihtiyaç duyduklarını yineleyerek, geçen yılın ikinci yarısında elde edilen düşük enflasyon verilerine aşırı tepki vermemek için daha fazla güven aradıklarını hatırlattı.

          Bununla beraber, ABD'de açıklanan tüketici ve üretici enflasyonuna ilişkin verilerden alınan karışık sinyaller, Fed'in faiz indirimlerine Haziran ayında başlama ihtimalini sekteye uğratan başka bir gelişme oldu.

        • 5

          İLK FAİZ İNDİRİMİ EYLÜL'DE OLABİLİR

          Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, ABD'de açıklanan Mart ayına ilişkin enflasyonun Fed'in Haziran'da faiz indirimine başlama umudunu yok eden bir oyun değiştirici olduğunu belirtti.

          "Artık ilk faiz indirimini Eylül ayında, ikinci faiz indirimini ise Aralık ayında bekliyoruz." ifadesini kullanan Marey, şimdilik Fed'den beklenebilecek tek hamlenin bilanço küçültme hızının azaltılması olabileceğini aktardı.

          Marey, Fed'in Mayıs ayında bilanço küçültme hızını yarı yarıya azaltabileceğini vurguladı.

        • 6

          BAŞKA BİR SENARYO 2025'İ İŞARET EDİYOR

          Başkanlık seçimlerinde, Donald Trump'ın Kasım'da zafer kazanabileceğini belirten Marey, olası bir küresel ithalat tarifesi nedeniyle enflasyonda bir yükseliş olabileceğini ve Fed'in 2025'te iki faiz indirimi daha yaptıktan sonra faiz indirim döngüsünü duraklatabileceğini dile getirdi.

          Fed Başkanı Jerome Powell'ın şeffaf olmak isteyebileceğini ve faiz indiriminin olası hale gelmesi için enflasyonun soğuduğunu gösteren birden fazla raporun gerekebileceğini belirten Rupkey, "Bu senaryoya göre, ilk faiz indirimini Eylül ayında göreceğimizi düşünüyoruz. Bu, Fed'in ne kadar politik olduğuna dair bir test olacak çünkü Fed'in başkanlık seçiminden önce harekete geçtiğini hatırlamıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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