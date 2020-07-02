ABD Merkez Bankası ( Fed) politika yapıcıları koronavirüs salgınının tetiklediği resesyondan daha hızlı bir toparlanma sağlamak amacıyla, belirli koşullar sağlanana kadar faiz oranlarını düşük tutmaya yönelik küresel ekonomik kriz dönemi uygulamasını tekrar uygulamaya başlamayı düşünüyor.
Fed'in 9-10 Haziran'da yaptığı para politikası toplantısının dün akşam yayımlanan tutanaklarına göre politika yapıcılar, faiz belirleme politikasını belirli ekonomik sonuçlara bağlanılmasına "genel olarak destek verdi."
"Birçok" politika yapıcı enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine ulaşana veya ılımlı bir şekilde bu seviyeyi geçene kadar faizleri düşük tutma sözünü destekledi. Birkaç politika yapıcı, faizlerdeki değişiklikleri belirli bir işsizlik oranına bağlamayı tercih ederken, "az sayıda" kişi ise gelecekte belirli bir tarihe kadar gevşek para politikası sözü vermek istedi.
İki politika yapıcı finansal istikrar risklerine atıfta bulunarak bu tür bir politikayı benimseme riski konusunda uyarıda bulunsa da, tutanaklar, ekonominin gidişatı hakkında daha fazla bilgi edindikçe, politika yapıcıların genel olarak hem faizler hem de tahvil alımları için halka daha net ileriye dönük yönlendirme sağlamayı desteklediğini gösterdi.
Tutanaklar dünyadaki diğer merkez bankaları tarafından kullanılan bir strateji olan getiri eğrisinin kontrolü de dahil olmak üzere, alternatif destek biçimlerine çok daha az destek olduğunu ve bu konularda birçok soru işareti olduğunu gösterdi. Fed yetkilileri, ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü ekonomik gerilemeye maruz kalacağını öngörüyor ve öngörülebilir gelecek için destek sağlamaktan vazgeçmek gibi bir niyetleri yok.
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