ABD'de ekonomide durgunluk kaygısı

ABD Merkez Bankası'nın 28 yılın ardından ilk kez 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesinin yankıları devam ediyor. 50 baz puanlık artış beklenirken son bir haftada işlerin değiştiğine ifade eden Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Enflasyon verileri, gıda ve akaryakıt fiyatlarındaki artış FED'e olan baskıyı artırdı ve FED daha agresif bir faiz artışına gitti" dedi.

ABD'DE DURGUNLUK KAYGISI

Bir sonraki toplantının 26-27 Temmuz'da yapılacağını belirten FED Başkanı Powell'ın "Kaç baz puanlık artış yapacağımıza enflasyonun gidişatına göre karar vereceğiz" sözlerine dikkat çeken Çınar "Benim kişisel görüşüm enflasyonun artacağı yönünde . Dolayısıyla FED gelecek ay da yine 75 baz puanlık faiz artışına gidebilir hatta 100 baz puan bile olabilir" şeklinde konuştu. Ali Çınar "FED'in açıklamasından sonra Wall Street'te ekonomide durgunluk, resesyon kaygısı var" ifadelerini kullandı.

HAVA İYİMSER DEĞİL

FED'in açıklamasının ardından piyasalarda hisseli vadeli işlemlerde düşüş gerçekleştiğini belirten Ali Çınar "Dolayısıyla tüketicinin alım gücü de azalacak. Gözler şimdi FED'in Temmuz ayı adımında ve enflasyonda ancak hava çok olumlu ve iyimser değil" dedi. 1994'te benzer bir süreç yaşandığını belirten Çınar "1994'te faiz artırımı başarılı olmuştu. Şimdi aynı başarı gelir mi, piyasa bunu konuşuyor" ifadelerini kullandı.

"BIDEN ARA SEÇİMDE HEZİMETE UĞRAYABİLİR"

ABD'de tüketicinin en çok konuştuğu konunun akaryakıttaki zamlar olduğunu belirten Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar, ABD Başkanı Biden'ın Temmuz ayındaki Suudi Arabistan ziyaretinin bu anlamda önemli olduğunu söyledi. ABD'de Biden yönetiminin ekonomiyi iyi yönetemediğine dair eleştiriler olduğuna dikkat çeken Çınar "Ekonomide gidişat toparlanmazsa Başkan Biden 8 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinde büyük bir hezimete uğrayabilir" dedi.

SURİYE MESELESİ GÜNDEMİNİ KORUYOR

Türkiye-ABD ilişkilerinde son günlerde öne çıkan Suriye meselesinin gündemini koruduğunu belirten Ali Çınar, Amerikan Senatosu ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komite Başkanları ile üst kıdemli üyelerinin, Türkiye'nin Suriye'ye operasyon yapmaması yönündeki yazılı açıklamasına dikkat çekti. Çınar "Bu bildiriye imza atanlar arasında Türk Dostluk Grubu üyeleri de var. Bu iyiye işaret değil" şeklinde konuştu. Ali Çınar "Haziran ayı sonunda yapılacak NATO Liderler zirvesinde muhtemel Erdoğan-Biden görüşmesinde Suriye'deki olası operasyon da gündeme gelecektir" dedi.