ABD'de ekonomide durgunluk kaygısı

ABD Merkez Bankası'nın 28 yılın ardından ilk kez 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesinin yankıları devam ediyor. 50 baz puanlık artış beklenirken son bir haftada işlerin değiştiğine ifade eden Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Enflasyon verileri, gıda ve akaryakıt fiyatlarındaki artış FED'e olan baskıyı artırdı ve FED daha agresif bir faiz artışına gitti" dedi.
ABD'DE DURGUNLUK KAYGISI
Bir sonraki toplantının 26-27 Temmuz'da yapılacağını belirten FED Başkanı Powell'ın "Kaç baz puanlık artış yapacağımıza enflasyonun gidişatına göre karar vereceğiz" sözlerine dikkat çeken Çınar "Benim kişisel görüşüm enflasyonun artacağı yönünde . Dolayısıyla FED gelecek ay da yine 75 baz puanlık faiz artışına gidebilir hatta 100 baz puan bile olabilir" şeklinde konuştu. Ali Çınar "FED'in açıklamasından sonra Wall Street'te ekonomide durgunluk, resesyon kaygısı var" ifadelerini kullandı.
HAVA İYİMSER DEĞİL
FED'in açıklamasının ardından piyasalarda hisseli vadeli işlemlerde düşüş gerçekleştiğini belirten Ali Çınar "Dolayısıyla tüketicinin alım gücü de azalacak. Gözler şimdi FED'in Temmuz ayı adımında ve enflasyonda ancak hava çok olumlu ve iyimser değil" dedi. 1994'te benzer bir süreç yaşandığını belirten Çınar "1994'te faiz artırımı başarılı olmuştu. Şimdi aynı başarı gelir mi, piyasa bunu konuşuyor" ifadelerini kullandı.
"BIDEN ARA SEÇİMDE HEZİMETE UĞRAYABİLİR"
ABD'de tüketicinin en çok konuştuğu konunun akaryakıttaki zamlar olduğunu belirten Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar, ABD Başkanı Biden'ın Temmuz ayındaki Suudi Arabistan ziyaretinin bu anlamda önemli olduğunu söyledi. ABD'de Biden yönetiminin ekonomiyi iyi yönetemediğine dair eleştiriler olduğuna dikkat çeken Çınar "Ekonomide gidişat toparlanmazsa Başkan Biden 8 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinde büyük bir hezimete uğrayabilir" dedi.
SURİYE MESELESİ GÜNDEMİNİ KORUYOR
Türkiye-ABD ilişkilerinde son günlerde öne çıkan Suriye meselesinin gündemini koruduğunu belirten Ali Çınar, Amerikan Senatosu ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komite Başkanları ile üst kıdemli üyelerinin, Türkiye'nin Suriye'ye operasyon yapmaması yönündeki yazılı açıklamasına dikkat çekti. Çınar "Bu bildiriye imza atanlar arasında Türk Dostluk Grubu üyeleri de var. Bu iyiye işaret değil" şeklinde konuştu. Ali Çınar "Haziran ayı sonunda yapılacak NATO Liderler zirvesinde muhtemel Erdoğan-Biden görüşmesinde Suriye'deki olası operasyon da gündeme gelecektir" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!